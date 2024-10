Real Madrid sucumbe en su visita al Lille

El Real Madrid sufrió su primera derrota de la temporada al caer 1-0 ante el Lille en la segunda jornada de la UEFA Champions League. El equipo de Carlo Ancelotti no pudo imponer su estilo de juego y terminó siendo superado por un Lille que aprovechó su localía para quedarse con tres puntos importantes. A pesar de que los merengues llegaban como favoritos, su desempeño estuvo lejos de lo esperado, dejando dudas sobre su actual estado de forma.

Durante los primeros minutos, el Real Madrid mostró un fútbol dinámico, generando algunas oportunidades para adelantarse en el marcador. Sin embargo, conforme avanzó el partido, el equipo francés comenzó a dominar el juego. El Lille, con un planteamiento sólido y una presión constante, fue creciendo en confianza y poco a poco se fue adueñando de la posesión y las ocasiones de peligro. El Madrid, por su parte, se vio desorientado, sin capacidad de reacción ante la intensidad del conjunto galo.

#UCL | ❌ ¡EL REAL MADRID PIERDE EN FRANCIA! Con solitaria anotación del canadiense Jonathan David, los merengues cayeron en su visita al Lille, es su primera derrota de la temporada. pic.twitter.com/0pOAsUxC2p — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) October 2, 2024

Real Madrid queda a deber

La única anotación del partido llegó justo antes del descanso, cuando Eduardo Camavinga, en un intento por bloquear un disparo dentro del área, tocó el balón con la mano. El árbitro no dudó en señalar el penal a favor del Lille, y el delantero canadiense Jonathan David fue el encargado de ejecutar con éxito desde los once metros. El gol puso en ventaja al equipo local y dejó al Real Madrid en una situación complicada de cara a la segunda mitad.

En el segundo tiempo, Carlo Ancelotti intentó darle un giro al partido con varios cambios, incluyendo la entrada de Mbappé, Luka Modric y el joven Arda Güler. No obstante, las modificaciones no surtieron el efecto esperado, ya que el Lille mantuvo su solidez defensiva y supo controlar el juego sin permitir que el Madrid creara verdaderas ocasiones de peligro. La ofensiva blanca careció de claridad y, a pesar de los esfuerzos, no logró encontrar el camino para igualar el marcador.

Con esta derrota, el Real Madrid registra su primer tropiezo en todas las competiciones de la temporada. A pesar de un buen arranque en La Liga, donde se mantiene en la segunda posición por detrás del Barcelona, los resultados en Champions League comienzan a generar preocupación entre los aficionados y la directiva. El equipo parece estar lejos de su mejor versión, y los jugadores clave, como Mbappé y Vinícius Jr., no han mostrado el rendimiento que se esperaba de ellos en estos primeros encuentros.

SE CAE EL PIERRE MAUROY🤯🔥 EL LILLE LE ESTÁ GANANDO AL REAL MADRID⚽️ 📺 Mirá la #Champions en #DisneyPlus pic.twitter.com/O7vFIfk2Ye — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 2, 2024

