Sean “Diddy” Combs suma 120 denuncias de abuso sexual en su contra

Hasta ahora ya son más de 120 personas, representados por la misma defensa, quienes han presentado cargos en contra de Sean “Diddy” Combs por el presunto delito de abuso sexual.

El rapero se encuentra en prisión luego de ser capturado en un hotel de Nueva York el pasado 16 de septiembre, y esta a la espera de juicio.

Tony Buzbee, abogado de las víctimas, no ha revelado la identidad de sus clientes, pero asegura que son alrededor de 60 varones y 60 mujeres.

En el momento de los supuestos abusos, 25 de las víctimas eran menores de edad.

Texas-based attorney Tony Buzbee announced he now represent 120 individuals who intend to bring civil claims in civil court against Sean Diddy Combs

"Our youngest victim was 9 years old. We have an individual who was 14 years old. We have one who was 15 — 25 of the 120… pic.twitter.com/GkPmHif9gt

— Steve Gruber (@stevegrubershow) October 1, 2024