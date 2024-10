Cómo activar los filtros y fondos en las videollamadas de WhatsApp

Si busca mejorar sus conversaciones en las videollamadas de WhatsApp, la aplicación realizó una nueva actualización filtros y fondos para que sean aún más interactivas. Es importante mencionar que con estos nuevos efectos puede cambiar tu fondo o añadir un filtro para darle un toque más personal.

La nueva actualización de WhatsApp permite seleccionar entre 10 filtros y la misma cantidad de fondos, ofreciendo una amplia variedad de opciones para crear un estilo único. Los filtros disponibles incluyen: cálido, frío, blanco y negro, fuga de luz, ensueño, luz de prisma, ojo de pez, televisión retro, cristal esmerilado y tono dúo. Los fondos disponibles son: desenfoque, sala de estar, oficina, cafetería, guijarros, amante de la comida, suavidad, playa, atardecer, celebración y bosque.

now you can add backgrounds and filters on video calls 🤳 set the vibe and show up in new ways, it’s your call pic.twitter.com/LNVWfaKCBy

— WhatsApp (@WhatsApp) October 1, 2024