Publican nueva convocatoria para director del Consejo de Adopciones

El Consejo Directivo del Consejo Nacional de Adopciones (CNA) publicó este lunes 7 de octubre la segunda convocatoria para Director (a) General para el período 2024 -2027, en virtud que se declaró desierto el primer concurso público de méritos en el 10 profesionales habían ingresado sus expedientes.

Según se detalló en su momento, la decisión de no avanzar con el anterior proceso se dio porque los aspirantes no cumplieron con los requisitos, los documentos requeridos establecidos en la convocatoria anterior no fueron presentados correctamente o bien contenían errores de fondo.

El Consejo del CNA lanzó el pasado 19 de agosto la primera convocatoria a los profesionales interesados en participar en el concurso público de méritos para optar al cargo de director general para el período 2024-2027. Esto ocurrió luego de la destitución de Antonio Rafael Campos Olivero, quien ocupaba el referido puesto.

“Con base en el artículo 21 de la Ley de Adopciones y en los artículos 15, 16 y 17 de su Reglamento, convoca a los (las) profesionales interesados (as) a participar en el concurso público de méritos para optar al cargo”, detallaba el aviso difundido a través de diversos medios.

Requisitos para ser director del CNA

El Reglamento de la Ley de Adopciones, en la parte relacionada con las funciones del Director General, detalla que este es el jefe administrativo de la institución y representante legal del Consejo Nacional de Adopciones, responsable de su buen funcionamiento, sujetándose a lo establecido en esta normativa.

Agrega que le compete definir, controlar y supervisar el trabajo de las dependencias y unidades que integran el Consejo, así como velar por el cumplimiento de las políticas, procedimientos, estándares y lineamientos que dicte el Consejo Directivo en los procedimientos de adopción.

Los aspirantes a director del CNA deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser profesional universitario, preferentemente en las ramas de las Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas, Ingeniería Industrial, Psicología Industrial y otras afines.

Acreditar experiencia mínima de tres años en administración, dirección y gestión de instituciones públicas.

De reconocida honorabilidad, ética y moral.

Acreditar experiencia mínima de tres años en materia de protección de niñez y adolescencia como parte de los principios de especialidad y profesionalización.

