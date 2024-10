Diputado denuncia “amenazas” por elección de magistrados

El Congreso de la República lleva a cabo este martes 8 de octubre la votación para elegir a los magistrados de Corte de Apelaciones y Tribunales de Igual Categoría para el período 2024-2029. En medio de este proceso se dieron a conocer posibles advertencias para condicionar a los diputados con respecto a cuáles de los aspirantes apoyar o dejar fuera.

El parlamentario Gustavo Cruz, de la bancada Visión con Valores (Viva), señaló que a su teléfono llegaron mensajes donde se cuestionaba el respaldo para ciertos aspirantes a integrar las salas. En ese sentido, decidió hacer pública esta situación y compartió ante los medios de comunicación incluso de qué número se comunicaron con él.

“Están amenazando a los diputados por votar por magistrados. Imagínense, el señor Carlos Pineda amenazando a los diputados por votar. A mí, a la diputada Morataya, a diferentes compañeros nos está amenazando”, les dijo a los periodistas en el hemiciclo parlamentario mientras se desarrollaba la votación.

El legislador mostró su teléfono celular donde se observaba un chat en una aplicación de mensajería. Constaba una llamada perdida y, además, se veía que desde el número telefónico +502 3100 3426 recibió este aviso:

“Diputado como esta. Le saluda Carlos Pineda uno queriendo hacer las cosas bien pero ustedes no me ayudan hombre como se les ocurre apoyar a la Nadya Morales si esa fue la enemiga mía que me bajó de la contienda voy a tener que evidenciar a todo el equipo que la está apoyando hoy eso línea con Alejandro y Mateo y el pacto de corruptos ay disculpe”.