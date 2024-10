Selección de Inglaterra sin jugadores del Manchester United

La baja de Kobbie Mainoo, con un problema físico, ha provocado que la convocatoria de Inglaterra para los partidos contra Grecia y Finlandia, en esta ventana de Liga de Naciones, sea la primera sin jugadores del Manchester United desde 1976.

Junto a Mainoo se han caído de la lista Ezri Konsa (Aston Villa), que sufrió una lesión en los isquiotibiales en el empate a cero del Aston Villa contra el Manchester United, y Morgan Gibbs-White ( Nottingham Forest), que se hizo daño en el empate a uno entre el Nottingham Forest y el Chelsea.

Carsley se quedará con una plantilla de 22 jugadores y no llamará a ningún futbolista de reemplazo.

Inglaterra se medirá este jueves a Grecia en Wembley, y, tres días después, a Finlandia en Helsinki. Los ingleses ganaron sus dos primeros compromisos con Carsley ante Finlandia y la República de Irlanda.

Kobbie Mainoo has withdrawn from the England squad for the upcoming international break with injury. #mufc pic.twitter.com/1WHdrBOjw2

— Sports ki duniya (@ManjeetSin32075) October 8, 2024