Estas son todas las series canceladas de Netflix en 2024

Netflix continúa siendo una de las plataformas de streaming más destacadas, ofreciendo una amplia gama de series y películas que se actualizan mensualmente. Sin embargo, la espera ansiosa por nuevas temporadas puede volverse amarga para los cinéfilos, especialmente cuando algunas de sus series favoritas son canceladas. En 2024, la eliminación de varios títulos ha generado descontento entre los usuarios.

La relación de los espectadores con las plataformas de streaming puede complicarse cuando se ven afectados por la cancelación de series que no ofrecen un cierre adecuado a sus tramas. Este año, Netflix ha decidido eliminar del catálogo varias producciones que no alcanzaron la popularidad esperada, dejando a los fans con una sensación de vacío y frustración.

Series canceladas de Netflix

A pesar de que cada mes se estrenan nuevos contenidos en un intento de satisfacer las crecientes demandas de los espectadores, muchos usuarios siguen recordando las series que han desaparecido de la plataforma. Entre las novedades esperadas para octubre se encuentran la tercera temporada de Heartstopper, la primera parte de la cuarta temporada de Outer Banks, la segunda entrega de La ley de Lidia Poët, la segunda temporada de La diplomática, así como Tom Raider: La leyenda de Lara Croft, El secreto del río, Jurassic World: Teoría del Dinocaos y la segunda temporada de Los Poderosos Monster Wheelies.

A pesar de contar con géneros variados, desde comedias hasta suspenso, acción y terror, algunas series no lograron conectar con la audiencia y fueron canceladas este 2024. Aunque algunas de estas producciones se mantuvieron en el top 10 de la plataforma durante varias semanas, sus temporadas posteriores no lograron sostener el interés del público. Entre las series que ya no continuarán se encuentran:

That ‘90s Show

Ratched

Obliterated

The Brothers Sun

My Dad the Bounty Hunter

Buying Beverly Hills

Dead Boy Detectives

Buying London

A medida que Netflix sigue adaptando su catálogo, los usuarios tendrán que acostumbrarse a la naturaleza efímera de algunas de sus series favoritas.