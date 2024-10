Despiden a famoso conductor en plena transmisión en vivo

Un reconocido conductor mexicano se ha convertido en tendencia en las redes sociales luego de ser despedido en plena transmisión en vivo.

Gustavo Macalpin se encontraba transmitiendo su programa “Ciudadano 2.0” en el Canal 66 de Mexicalli.

De la nada apareció Luis Arnoldo Cabada, director general del canal, para decirle que su relación laboral de seis años con la empresa había concluido.

“La verdad vengo a agradecerte este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario.

Te agradezco hasta este momento lo que has hecho. Todo tiene un fin en la vida. Hoy es tu último día y te felicito”, le dijo Cabada.

Visiblemente conmocionado, le dio las gracias a su ahora exjefe y concluyó el segmento, asegurando que esto había sido una “total sorpresa” para él, pues todo ocurrió de una manera “muy extraña”.

No obstante, agradeció a la empresa por la oportunidad, así como al público por el apoyo brindado a lo largo de los últimos seis años.

Palabras de Gustavo Macalpin

Tras lo ocurrido, el conductor compartió un video hablando de lo sucedido. En dicho clip, aseguró desconocer las razones por las que el director del canal le hizo esa “grosería”.

“Miren, yo lo que hago es crítica política, así que yo creo que ustedes pueden hacer sus propias conclusiones”, señaló.

“Lo que sí estoy ultra mega, recontra archi, seguro y convencido, es que no fue porque yo hiciera un mal trabajo, porque si por algo me he caracterizado todo este tiempo es por ser el más dedicado, el más disciplinado y prueba de ello es que construí un programa del agrado de muchos y muchas”, dijo.

Para finalizar, indicó que, pese a la “bajeza” que le hicieron, está sumamente feliz por haber trabajado para la empresa tantos años.