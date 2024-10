Magistrados certifican lo conducente contra el presidente de la CSJ

Luego que el magistrado Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Oscar Cruz Oliva, dio por concluida la sesión de pleno este miércoles 9 de septiembre, tras una discusión entre los magistrados, los magistrados integraron la sesión de pleno y ahora piden al Ministerio Público (MP) investigar a Cruz Oliva por abandonar la sesión del día.

A pesar de que el presidente de la CSJ, Oscar Cruz, finalizó la sesión del pleno al rededor del medio día, los magistrados continuaron reunidos tratando los puntos urgentes que debían conocer, manifestó el magistrado, René Girón.

El resto de los magistrados evitó dar declaraciones y evadieron a la Prensa; sin embargo, compartieron un comunicado en el que señalaron que los magistrados integraron la sesión del Pleno y se pronunciaron ante las declaraciones del magistrado Presidente, Oscar Cruz.

“En virtud del abandono abrupto, injustificado e irresponsable de la sesión del Pleno del día de hoy por parte del Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Ruperto Cruz Oliva, incumpliendo con su función de presidir dicha sesión, ante la ausencia temporal de tal magistrado y debido a que la agenda aprobada no se había concluido, se procedió a integrar el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala, para no incurrir en alguna responsabilidad al no conocer los puntos con plazo legal establecido.”, indica el comunicado.