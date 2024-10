Tres atletas kenianos mueren en la última semana

El mundo del atletismo se encuentra de luto tras la trágica muerte de tres reconocidos deportistas kenianos en el transcurso de la última semana. Las pérdidas de Kipyegon Bett, Clement Kemboi y Samson Kandie, ocurridas en circunstancias diferentes pero en un corto periodo de tiempo, han dejado una profunda huella en el país, que es mundialmente conocido por su tradición en el atletismo de fondo y medio fondo.

Kipyegon Bett, de tan solo 26 años, fue una de las grandes promesas del atletismo keniano. A los 16 años, se consagró campeón del mundo en la categoría júnior en los 800 metros, una hazaña que lo colocó en el radar internacional. En 2017, su carrera parecía estar en su apogeo cuando logró la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo celebrado en Londres. Sin embargo, su trayectoria se vio interrumpida en 2018 cuando fue suspendido por cuatro años tras dar positivo en EPO, una sustancia prohibida.

The achievements of Bett, Kemboi and kandie to Kenyan athletics will always be remembered, and their legacies will continue to inspire future generations of athletes. https://t.co/rKNqYWHiGG#TeamKenya#AthleticsKenya

— Athletics Kenya (@athletics_kenya) October 9, 2024