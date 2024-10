Portugal buscará frenar el talento de Robert Lewandowski

Robert Lewandowski, del F. C. Barcelona, es uno de los “mejores jugadores de área del futbol moderno”, por lo que una de las estrategias del seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, para el partido que disputarán mañana contra Polonia, de la Liga de Naciones, será “frenar el talento de Lewandowski”.

En la rueda de prensa previa al partido de la Liga de Naciones ofrecida hoy en Lisboa por el combinado luso, Martínez destacó el “estado de forma superlativo” de Lewandowski, con 12 goles en 11 partidos con el Barça.

El técnico describió al combinado polaco como “un equipo que asume riesgos, que ataca y defiende con muchos jugadores”, lo que supondrá “un reto táctico importante” para Portugal.

🇪🇪 Estonia recorded a win in today’s early kick-off 👏

So much action still to come… 🤩#NationsLeague pic.twitter.com/pRQsN4RcNH

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 11, 2024