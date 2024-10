Costa Rica no gana en Surinam y Guatemala sufre

La Selección Nacional de Costa Rica igualó esta tarde 1-1 ante Surinam en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion como parte de la tercera fecha de la fase de grupos de la Liga A de la Nations League, grupo A.

Al resultado de Costa Rica se le debe sumar el triunfo de Martinica en condición de visitante ante Guadalupe. Resultados que para los beneficios de la Selección Nacional de Guatemala no son nada favorables teniendo en cuenta lo difícil que será el cierre de grupo para los chapines en territorio tico.

Los costarricenses llegaron como líderes de grupo a Surinam. Y en los primeros minutos de juego puso las condiciones de juego ya que con gol de Josimar Alcócer al 12, el representativo centroamericano se puso en ventaja 0-1.

Posteriormente, y luego de una fuerte lucha en el terreno de juego, donde Surinam logró quitarle el esférico a Costa Rica y empezar a armar sus jugadas ofensivas, el trabajo tuvo sus frutos para los locales ya que Gleofilo Vlijter en el 34 igualó las acciones 1-1.

El partido en su primera parte terminó igualado, pero con leve preocupación para los ticos que buscaban certificar un triunfo en condición de visitante.

En el segundo tiempo, Costa Rica lo intentó, pero el gol no se le daba. El técnico interino de los costarricenses, el argentino Claudio Vivas comenzó a realizar variantes, pero las mismas no daban el resultado deseado.

Se llegó al minuto 70, y Vivas quemó su último cambio al darle salida a

Joel Campbell e ingreso a Kenneth Vargas. El estratega buscaba darle frescura a la delantera y con ello la posibilidad de un segundo gol. Pero el mismo no llegó.

El cierre fue tenso y dramático ya que los locales se mantuvieron ordenados y cerraron bien cada uno de sus espacios para asegurar la sumatoria de un punto.

Vlitjer with a clinical finish to level the game! 🇸🇷 pic.twitter.com/Acsr0WsyXV

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) October 11, 2024