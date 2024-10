¿Y Nodal? Se viralizan fotos y videos de Ángela Aguilar con misterioso hombre

Hablar de Christian Nodal y Ángela Aguilar es evocar las polémicas que han marcado su relación en los últimos meses. Desde que confirmaron su romance, ambos artistas del regional mexicano han estado en el centro de la atención mediática, y este nuevo episodio no es la excepción.

En las últimas horas, han circulado en redes sociales fotografías y videos de Ángela Aguilar bailando con un hombre cuya identidad no ha sido revelada. Lo que más ha llamado la atención es la ausencia de su esposo, Christian Nodal, en la celebración, lo que ha dado pie a especulaciones sobre el estado de su matrimonio.

Las imágenes y videos muestran a Ángela disfrutando de la compañía de amigos, destacando su entusiasmo por el baile, pero sin la presencia de Nodal. En las publicaciones, se ve a la joven artista bailando con un hombre que lleva camisa negra y barba, quien aparentemente sería un amigo cercano de la familia Aguilar.

¿Cuándo fue captada Ángela Aguilar y su amigo?

Es relevante señalar que, aunque las imágenes se han viralizado recientemente, no se conoce la fecha exacta en que fueron tomadas. Por esta razón, no se puede confirmar si Ángela ya estaba casada o comprometida con Nodal en ese momento, ya que no se alcanza a ver ni el anillo de compromiso ni el tatuaje que la cantante se hizo en honor a su esposo.

A pesar de las constantes especulaciones, Christian Nodal y Ángela Aguilar han demostrado que su relación se mantiene sólida, enfrentando los rumores con fortaleza. Nodal, además de ser reconocido por su talento musical, ha protagonizado una vida amorosa mediática que ha captado la atención del público en los últimos cuatro años.