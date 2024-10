Samayoa reconoce que Guatemala “sufrió” ante Guyana

La selección de Guatemala vivió un partido de altas emociones al derrotar a Guyana en la Liga de Naciones de Concacaf. Tras un primer tiempo complicado, en el que la Azul y Blanco no logró encontrar su mejor versión, el equipo corrigió el rumbo en la segunda mitad y terminó llevándose tres puntos vitales. A pesar de las dificultades iniciales, el triunfo le permite a Guatemala mantener vivas sus aspiraciones en el torneo. Nicolás Samayoa, uno de los pilares defensivos del equipo, compartió sus impresiones tras el partido, destacando el esfuerzo colectivo y la unión del equipo para superar los momentos complicados.

Samayoa fue claro en su análisis del partido, reconociendo que Guyana los hizo sufrir más de lo esperado, especialmente durante los primeros 45 minutos. Sin embargo, subrayó la importancia del grupo para sacar adelante un partido que se había complicado.

A pesar de que muchos subestimaron al rival, Samayoa señaló que Guyana cuenta con jugadores de calidad, algunos de ellos con experiencia en ligas europeas, lo que complicó el planteamiento inicial de Guatemala.

El primer tiempo, según Samayoa, fue un reto debido al desorden en las líneas, lo que permitió que Guyana encontrara espacios peligrosos. Sin embargo, gracias a los ajustes tácticos realizados por el cuerpo técnico durante el descanso, Guatemala pudo revertir la situación en la segunda mitad.

Guyana and Guatemala met on the field in another epic #CNL battle 🎦

Check out the highlights! 🇬🇾 🇬🇹 pic.twitter.com/pYxb0vjbSd

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) October 12, 2024