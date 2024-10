Lamine Yamal abandona la concentración de la Selección Española

Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona y una de las grandes promesas del fútbol español, se ha visto obligado a abandonar la concentración de la Selección Española tras sufrir una lesión durante el partido que enfrentó a España con Dinamarca en Murcia, en el marco de la tercera jornada de la UEFA Nations League. El extremo azulgrana fue protagonista de un encuentro que, pese a su esfuerzo y talento, terminó con un desafortunado contratiempo físico que le impedirá estar presente en el próximo compromiso del equipo nacional.

El incidente ocurrió en los minutos finales del encuentro, alrededor del minuto 93, cuando Lamine Yamal, después de recibir varias faltas a lo largo del partido, no pudo continuar debido a molestias en los isquiotibiales. El joven futbolista, que se había mostrado como uno de los más destacados del combinado español, tuvo que abandonar el campo cojeando, visiblemente fatigado.

🚨🇪🇸 Lamine Yamal feels better after discomfort last night. It’s not expected to be a serious issue/injury. pic.twitter.com/QmHIbiCJez

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2024