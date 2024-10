Mauricio Pochettino debuta con victoria al frente de la selección de Estados Unidos

La era de Mauricio Pochettino al frente de la selección de Estados Unidos comenzó de manera positiva este sábado, con una victoria por 2-0 ante Panamá en un amistoso disputado en Austin, Texas. El triunfo, aunque trabajado, fue decidido por los goles de Yunus Musah y Ricardo Pepi en la segunda mitad, lo que permitió al entrenador argentino debutar con buen pie.

Estados Unidos enfrentaba a Panamá, un equipo que en junio de este mismo año les había derrotado 2-1 en la fase de grupos de la Copa América 2024, dejando tocada a la selección estadounidense. En aquel torneo, el equipo dirigido por Gregg Berhalter cerró su participación con una temprana eliminación tras una derrota contra Uruguay. Berhalter, que dejó su cargo tras el torneo, ha asumido recientemente la dirección técnica del Chicago Fire.

