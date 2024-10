Más de 42 mil personas han muerto en Gaza desde el 7 de octubre

Un total de 42 mil 227 personas han muerto en la Franja de Gaza como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hace un año, como respuesta a los atentados perpetrados por Hamás y que se saldaron con unos 1 mil 200 fallecidos y unos 240 rehenes.

Así consta en el informe publicado este domingo por el Ministerio de Sanidad gazatí, que refleja un total aproximado de 98 mil 464 heridos después de constatar al menos 52 muertos y 128 heridos por ataques israelíes desde la publicación del balance diario del sábado, 12 de octubre de 2024.

Estas cifras no son completas, ya que las autoridades de la Franja advierten de que puede haber víctimas entre los escombros o en áreas inaccesibles.

Al frente de Gaza se suman también otros en la región, especialmente el de Líbano, donde las fuerzas israelíes han intensificado sus ataques en las últimas semanas con bombardeos prácticamente constantes, también sobre la capital, Beirut. El Gobierno de Líbano estima que han muerto al menos 2.255 personas y 10 mil 524 han resultado heridas.

Más de 300 palestinos han muerto en el norte de Gaza en ataques israelíes desde el inicio de una nueva operación terrestre en la zona el pasado 6 de octubre.

🚨HORRIBLE: A civilian in Jabalia camp northern #Gaza captured the horrific moment her home was bombed, resulting in the loss of her brother, Omar.

Today marks 8 days of total siege, with no aid, movement, or medical services allowed. The situation is devastating beyond words‼️ pic.twitter.com/bYyLTNFFgG

— Nour Naim| نُور (@NourNaim88) October 12, 2024