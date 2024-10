Trump insiste en California en vincular inmigración y crimen

El expresidente estadounidense y candidato republicano, Donald Trump, volvió a recurrir a su monólogo sobre la relación entre criminalidad e inmigración irregular para movilizar el voto conservador en California, un estado de mayoría demócrata, con la intención de mantener el control de la Cámara de Representantes en noviembre.

Trump se presentó en Coachella, ciudad al este de Los Ángeles conocida por el festival homónimo, como cabeza de cartel para hablar de la “invasión inmigrante” y prometer que si gana las elecciones el 5 de noviembre será “el día de la liberación”.

El expresidente volvió a usar a la banda transnacional Tren de Aragua para trazar una relación directa entre inmigración ilegal y la criminalidad en el país, algo que no está apoyado por los datos, que indican que el índice criminalidad entre los inmigrantes es menor que en el resto de la población.

Trump prometió la pena de muerte contra todo inmigrante que mate a un ciudadano estadounidense o un oficial de policía.

Trump says he’ll refuse disaster aid to California if they don’t obey him as president: “If you don’t do it we’re not giving you [aid]” pic.twitter.com/QPiSLKD8ad

— EssenViews (@essenviews) October 13, 2024