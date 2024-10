Las ligas europeas denuncian a la FIFA

Las principales ligas de fútbol europeas, incluidas la española, junto con la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), han presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea contra la FIFA, alegando un abuso de su posición dominante en la gestión de los calendarios de competiciones internacionales. La queja ha sido vista como un importante desafío a la autoridad de la FIFA, acusada de infringir las normativas de la Unión Europea (UE) al imponer unilateralmente decisiones que afectan a las ligas y a los jugadores.

Los demandantes sostienen que la FIFA ha impuesto de manera arbitraria los calendarios internacionales de competiciones de fútbol sin considerar adecuadamente los intereses de las ligas nacionales, los clubes y los jugadores. Según su declaración, la organización internacional estaría actuando de manera desproporcionada y sin transparencia, lo que supone un conflicto de interés. Las ligas europeas argumentan que esta forma de proceder por parte de la FIFA vulnera la legislación de la UE, que prohíbe los abusos de posición dominante en los mercados.

Today, #FIFPRO Europe, @EuropeanLeagues, and @LaLiga have filed a complaint with the @EU_Commission, challenging FIFA’s handling of the international match calendar, including decisions relating to the FIFA Club World Cup 2025.

Updates to follow 🧵 pic.twitter.com/uzDg3uxSHv

— FIFPRO (@FIFPRO) October 14, 2024