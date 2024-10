El Manchester United despide a Sir Alex Ferguson

El Manchester United, uno de los clubes más icónicos del fútbol mundial, ha tomado una decisión que ha sorprendido tanto a los aficionados como a los expertos en el deporte: el despido de Sir Alex Ferguson como embajador global del club. Según reportes de “The Athletic”, los nuevos dueños del club, el conglomerado INEOS, han decidido eliminar el millonario salario anual que recibía Ferguson en su rol de embajador, como parte de una serie de medidas dirigidas a reducir los gastos operativos del club.

Ferguson, considerado uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol, dirigió al Manchester United durante 26 años, desde 1986 hasta su retiro en 2013. Bajo su mando, el club consiguió 38 trofeos, incluyendo 13 títulos de la Premier League y dos Ligas de Campeones de la UEFA, lo que lo consolidó como una figura legendaria en el fútbol inglés y mundial. A lo largo de su carrera, no solo transformó al equipo, sino que también elevó la reputación global del Manchester United, atrayendo patrocinadores, aficionados y jugadores de clase mundial.

🚨 INEOS have decided to cut Sir Alex Ferguson’s multi-million-pound ambassadorial contract with Manchester United, reports @AdamCrafton_ on @TheAthleticFC.

Ferguson will remain a non-executive director at the club, still obviously welcome to attend Man United games. pic.twitter.com/4uOjJQZqwE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2024