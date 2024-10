Surinam le arrebata el boleto a una inoperante Guatemala

Este martes 15 de octubre de 2024, fecha histórica para la radio guatemalteca por la conmemoración de los 60 años de fundación del Grupo Emisoras Unidas (GEU), se llevó a cabo el cierre de la actividad del grupo A de la Liga A de la Nations League 2024-2025.

En dicho grupo, las selecciones de Guatemala y Costa Rica se jugaban el primer lugar del grupo, con peligro para el perdedor de quedar eliminado ya que detrás estaban Surinam y Martinica con altas probabilidades de ganarse el otro boleto a los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf.

La Selección de Costa Rica se impuso a su similar de Guatemala 1-0 con anotación de Warren Madrigal (9). Fue un golpe duro para los sueños guatemaltecos que vieron dramáticamente cómo el boleto a cuartos de final le salían alas y se alejaba del estadio Nacional de Costa Rica en San José.

Kenneth Vargas en el 38 hizo más trizas los sueños de los guatemaltecos ya que ese resultado era mortal para Guatemala que de ser primero terminaría fuera de los puestos importantes. La primera parte terminó con el 2-0 a favor de los ticos.

En el segundo tiempo, Francisco Calvo al 72 hizo el 3-0 y sentenció la eliminación de Guatemala.

#VamosGuate | La falta de autocrítica y la incapacidad para afrontar los momentos importantes condena a Guatemala a seguir siendo un equipo que no da la talla en competiciones regionales 🇬🇹❌ #EU60Años https://t.co/EL0nxlbfqw

Surinam, la selección que más acechaba a la “bicolor” guatemalteca, jugó en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed ante Guyana, rival al cual Guatemala venció 1-3 la semana pasada.

Fueron 10 minutos buenos para los locales que lograron ponerse 2-0 con doblete de Sheraldo Becker (3 y 10). En ese momento, Guatemala quedaba eliminada, pero los guyaneses descontaron a través de Jalen Jones para poner el 2-1 a los 13, y el boleto de nuevo era para los chapines.

La estocada final para Guatemala fue con el 3-1 a favor de los locales que anotaron por medio de Virgil Misidjan en el 33. Pero los locales tenía más y el marcador incrementó con goles de Denzel Jubitana al 51 y Ridgeciano Haps al 69 para un categórico 5-1 y clasificación a cuartos de final de la Liga de Naciones.

En el tercer partido disputado de forma simultánea, Martinica jugó en el Stade Roger Zami de Guadalupe, pero actúo administrativamente como local, ya que no tiene estadio avalado para dicha competencia. Al final de los 90 minutos, el duelo terminó empatado.

