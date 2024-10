Thomas Tuchel será el nuevo entrenador de Inglaterra

La Asociación Inglesa de Fútbol (FA) ha dado un golpe de efecto en su búsqueda de un nuevo entrenador para la Selección de Inglaterra tras la salida de Gareth Southgate. Después de evaluar varias opciones, incluyendo la ambiciosa pero complicada posibilidad de fichar a Pep Guardiola, la FA ha decidido apostar por un nombre de peso en el fútbol internacional: Thomas Tuchel. El entrenador alemán, conocido por su éxito en clubes como el Chelsea y el Paris Saint-Germain, asumirá el cargo de seleccionador con la misión de guiar a Inglaterra hacia el Mundial de 2026.

La marcha de Gareth Southgate marcó el fin de una era en la selección inglesa. Southgate, quien estuvo al frente del equipo desde 2016, logró consolidar a Inglaterra como una de las selecciones más competitivas del mundo. Bajo su dirección, el equipo llegó a las semifinales del Mundial de Rusia 2018 y fue subcampeón de la Eurocopa 2020, donde perdió en la final ante Italia. Sin embargo, la decepción se prolongó hasta la Eurocopa 2024, en la que Inglaterra volvió a quedarse cerca del título, siendo derrotada por España en las semifinales. Estas derrotas en momentos clave llevaron a Southgate a dar un paso al costado, dejando el banquillo inglés vacante y abriendo la puerta a un nuevo proyecto de cara al Mundial de 2026.

🔺 EXCLUSIVE: Thomas Tuchel has agreed to become the new England manager after concluding a deal with the Football Association and an unveiling is expected this week

Tras la salida de Southgate, la FA comenzó una búsqueda exhaustiva de su reemplazo. Si bien Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, fue considerado como una opción, el español decidió seguir centrado en su exitoso proyecto con los “citizens”. Esto llevó a la FA a buscar alternativas, y fue entonces cuando el nombre de Thomas Tuchel comenzó a tomar fuerza.

Tuchel ha demostrado ser uno de los entrenadores más destacados de la última década. Su experiencia en la élite del fútbol europeo, su capacidad para gestionar equipos plagados de estrellas y su éxito en competiciones internacionales hicieron que la FA se inclinara por él. El técnico alemán ha ganado importantes títulos, incluidos la Liga de Campeones de la UEFA con el Chelsea en 2021 y múltiples campeonatos nacionales con el PSG.

Según informes de The Times y el reconocido periodista Fabrizio Romano, Tuchel ya ha aceptado la propuesta de la FA y firmará el contrato en los próximos días. Este acuerdo marca el inicio de un nuevo ciclo en el fútbol inglés, con la mirada puesta en alcanzar la gloria en el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Thomas Tuchel enfrentará un desafío significativo al asumir el cargo de seleccionador de Inglaterra. Aunque cuenta con un plantel talentoso, encabezado por jugadores como Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka, deberá trabajar para corregir algunos de los problemas que han impedido que Inglaterra dé el paso final hacia la conquista de grandes títulos.

Durante el proceso de búsqueda de un nuevo entrenador, Lee Carsley, quien actualmente dirige a la selección sub-21 de Inglaterra, ha asumido el cargo de forma interina. Carsley ha sido una figura importante en el desarrollo de jóvenes talentos ingleses, y aunque su tiempo al frente de la selección absoluta está llegando a su fin, su trabajo ha sido clave en la transición.

Con la llegada de Tuchel, se espera que Carsley regrese a sus responsabilidades con las categorías inferiores, aunque podría mantener un rol importante dentro del cuerpo técnico de la FA.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BREAKING: Thomas Tuchel has completed the agreement to become new England manager.

Terms agreed, contract set to be signed with an official statement expected soon.

Tuchel opened doors to England job in July and it’s now a done deal, as @TimesSport reported.

Here we go ✨ pic.twitter.com/3AjBrcjlIZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2024