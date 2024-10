Paul Pogba expresa su deseo de seguir en la Juventus

El centrocampista francés Paul Pogba ha roto el silencio que mantenía desde su sanción por dopaje, y ha declarado públicamente su firme intención de continuar su carrera con la Juventus. A pesar de los rumores que han circulado sobre su posible salida del club turinés, Pogba ha dejado claro que su único deseo es volver a vestir la camiseta bianconera, incluso si eso implica renunciar a una parte de su salario.

En una entrevista reciente concedida a La Gazzetta dello Sport, Pogba manifestó con convicción su determinación de regresar al equipo con más fuerza que nunca. “Seré un nuevo Pogba: más hambriento, más sabio y más fuerte. Este año me he entrenado solo con preparadores, y estoy listo para volver a la normalidad en 2025. Solo tengo un deseo: jugar al fútbol”, afirmó el jugador de 31 años.

🗣️ “I’m a bad loser but I’m not a cheater” In an exclusive interview with Sky Sports’ Chief Reporter Kaveh Solhekol, Paul Pogba opens up on his ban from football. pic.twitter.com/k9DhwIf0xu — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 16, 2024

Pogba volverá en marzo de 2025

Actualmente, Pogba percibe el salario mínimo de aproximadamente 2.000 euros al mes debido a su inactividad forzada. Sin embargo, está dispuesto a hacer sacrificios financieros para asegurar su continuidad en el equipo de Turín. “Estoy dispuesto a renunciar incluso a parte del sueldo para volver a jugar con la ‘Juve’. Quiero volver. Hoy es imposible verme con otra camiseta”, subrayó, dejando claro que su lealtad hacia la Juventus sigue intacta a pesar de los contratiempos.

Pogba fue suspendido en septiembre de 2023 tras dar positivo por la sustancia prohibida DHEA, lo que resultó en una sanción inicial de cuatro años, un golpe que puso en duda la continuación de su carrera. No obstante, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) revisó el caso y redujo la sanción, permitiendo que el jugador pueda volver a los terrenos de juego en marzo de 2025.

El galo explicó que el resultado adverso fue el producto de un error no intencionado, al consumir un suplemento recetado por un médico en Florida. “El error fue no mirar lo que me daba un profesional. Repito: un profesional. Como muchos jugadores, tengo un chef personal, un entrenador y un fisioterapeuta, siempre ha sido así. No es cuestión de leer mejor la etiqueta, me la dio un profesional ajeno al club. Pero no volveré a hacer lo mismo, eso está claro”, expresó Pogba, reconociendo el impacto de la situación en su vida personal y profesional.

Pogba dio positivo en testosterona en un partido contra el Udinese, el primero de la Serie A en Agosto de 2023, la sanción inicial era de 4 años, pero se redujo a 18 meses.https://t.co/pwqTaL0COS — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) October 7, 2024



A pesar de los difíciles momentos que ha vivido, Pogba ha contado con el apoyo incondicional de sus compañeros y la afición. “Nunca me ha faltado el cariño de la afición. Muchos compañeros del pasado y del presente siempre me han apoyado. Cuadrado me llamaba cada dos días y siempre me hacía reír. Dybala me envió muchos mensajes. Y luego Vlahovic, McKennie, Weah, Kean… No esperaba tantos, también porque todos tenemos nuestros propios problemas en la vida cotidiana”, relató el francés.

El centrocampista también reconoció que el tiempo fuera de las canchas fue emocionalmente agotador, especialmente al pasar todos los días frente al estadio y la ciudad deportiva del Juventus sin poder entrenar ni jugar con sus compañeros. “Me sentía como un león enjaulado. En un momento dado, quise irme de Italia con mi familia porque esta situación me dolía demasiado en el corazón”, confesó.

Aunque aún no ha podido hablar directamente con la directiva de la Juventus ni con el nuevo técnico, Thiago Motta, debido a restricciones legales, Pogba confía en que su rendimiento en el campo será el factor determinante para su futuro. “Hablará el terreno de juego y luego Thiago Motta juzgará con sus propios ojos, basándose en lo que vea. Hablar es bonito, pero yo quiero jugar y tanto en la ‘Juve’ como en Francia quiero ser el mejor”, concluyó Pogba.

El regreso del centrocampista a la Juventus está previsto para marzo de 2025, cuando finalmente podrá volver a hacer lo que más ama: jugar al fútbol. Mientras tanto, Pogba sigue enfocado en su recuperación física y mental, decidido a demostrar que aún tiene mucho que ofrecer, tanto al club que lo vio brillar como a la selección francesa.