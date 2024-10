El TAS confirma la reducción de la sanción de Paul Pogba

Este lunes, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció la reducción de la sanción impuesta al futbolista francés Paul Pogba, actualmente jugador de la Juventus, quien había sido sancionado por la Agencia Antidopaje Italiana en septiembre de 2023 tras dar positivo por testosterona. Inicialmente, Pogba fue inhabilitado por cuatro años, pero el TAS decidió reducir este periodo a 18 meses, al determinar que la ingesta de la sustancia no fue intencionada.

El panel del TAS encargado del caso estimó parcialmente el recurso presentado por Pogba, quien argumentó que el positivo por DHEA (dehidroepiandrosterona) fue consecuencia de la toma accidental de un suplemento prescrito por un médico en Florida, Estados Unidos. El TAS, además de reducir la inhabilitación, anuló una multa de 5.000 euros que también le había sido impuesta al futbolista.

🚨🇫🇷 Official statement from TAS confirms Paul Pogba’s drug ban reduced from 4 years to 18 months.

Pogba can train from January and play official games from March 2025.

↪️⚠️ Juventus and Pogba will now open talks over contract termination. He’ll be a free agent soon. pic.twitter.com/wiIjvSwgXU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2024