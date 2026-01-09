 Mbappé, 12 goles contra Barcelona y una deuda en clásicos
Deportes

Kylian Mbappé, 12 goles contra Barcelona y una deuda en clásicos

Tras perderse la semifinal contra el Atlético por un esguince de rodilla, el francés ha apurado para incorporarse a la expedición en Yeda (Arabia Saudita).

Compartir:
Kylian Mbppé se suma a la expedición del Real Madrid
Kylian Mbppé se suma a la expedición del Real Madrid / FOTO: EFE

Kylian Mbappé estará en la final de la Supercopa de España. Tras perderse la semifinal contra el Atlético por un esguince de rodilla, el francés ha apurado para incorporarse a la expedición en Yeda (Arabia Saudita) y lo hará con opciones de tener minutos ante el Barcelona, rival al que ha marcado 12 goles en nueve partidos.

Según Xabi Alonso, Mbappé tiene las mismas posibilidades que el resto de sus compañeros en la convocatoria de tener minutos.

"Está mucho mejor. Ha entrenado y las sensaciones son buenas. Las posibilidades, las mismas que todos los que están en la convocatoria", señaló Xabi en rueda de prensa.

Recuperará el Real Madrid a su referencia ofensiva. Al futbolista que, sin contar los dos partidos que ha estado ausente (la goleada por 5-1 contra el Betis y los dos goles frente al Atlético en la Supercopa) firmó más de la mitad de los tantos del conjunto blanco: 29 de 53.

Mbappé tendrá el reto de conseguir su tercer título con el Real Madrid.

Supercopa de España: Emisoras Unidas transmitirá el Barcelona-Real Madrid

La final será este domingo 11 de enero a las 13:00 horas GT, y toda la información estará por el 89.7 FM de Emisoras Unidas de Guatemala.

Mbappé ante Barcelona

En su primer partido, Mbappé levantó un trofeo, el de la Supercopa de Europa. Con gol en la final frente a la Atalanta. Hizo lo propio en la Intercontinental frente a Pachuca. Pero ambos fueron en 2024, antes de un 2025 de récord en lo personal para él, pero de olvido para el Real Madrid.

En 2025, Mbappé igualó el récord de goles en un año natural de un futbolista del Real Madrid, los 59 del portugués Cristiano Ronaldo en 2013, pero el conjunto blanco acabó los 365 días sin levantar un trofeo.

Y perdió dos oportunidades, precisamente, con el Barcelona, rival por la Supercopa de España este domingo en Yeda.

Dos finales perdidas para el Real Madrid en las que Mbappé marcó. Además, contra el mismo rival, en el clásico de la segunda vuelta de Liga, con los de Ancelotti necesitando una victoria para apurar sus opciones de ganar el campeonato doméstico, Mbappé vivió una historia parecida.

Real elimina al Atlético y enfrentará al Barcelona en final de Supercopa

La final de la Supercopa de España se jugará este domingo 11 de enero a partir de las 13:00 horas GT.

Y en total, suma 12 goles en nueve partidos disputados; contando los seis en cuatro encuentros que le marcó al Barça en Liga de Campeones cuando defendía la camiseta del París Saint-Germain.

Eso sí, el balance respecto a victorias y derrotas ha decaído desde su llegada al Real Madrid, ya que ha perdido cuatro enfrentamientos -todos la pasada temporada- y ganado uno -el de la actual-; mientras que con el PSG ganó dos, empató uno, perdió otro y salió vencedor en las dos eliminatorias de ‘Champions’.

Más goles que partidos, pero balance negativo en derrotas y dos oportunidades de ganar un título frente al FC Barcelona perdidas para un Kylian Mbappé que, sin tener minutos desde el pasado 20 de diciembre, se incorpora a la expedición del Real Madrid en Yeda para la final de la Supercopa, que enfrentará al Real Madrid y al Barcelona por cuarta edición consecutiva.

Supercopa de España: Diego Simeone no recuerda sus palabras a Vinícius

En tanto, para el técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, lo de Simeone “no es ejemplo de buen deportista”.

*Información EFE.

En Portada

Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en Guatemala en 2025t
Nacionales

Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en Guatemala en 2025

12:01 PM, Ene 09
Francisco Arredondo completa la sexta etapa del Dakar 2026t
Deportes

Francisco Arredondo completa la sexta etapa del Dakar 2026

12:15 PM, Ene 09
Fallece la abogada Karen Fischert
Nacionales

Fallece la abogada Karen Fischer

10:16 AM, Ene 09
Rompe el silencio esposa de mujer abatida a tiros por el ICE en Minneapolist
Internacionales

Rompe el silencio esposa de mujer abatida a tiros por el ICE en Minneapolis

02:17 PM, Ene 09

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFútbolVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos