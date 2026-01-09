Supercopa de España: Dónde ver clásico Barcelona-Real Madrid

Arabia Saudita tendrá este domingo, 11 de enero, su cuarta final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid. El gran anhelo del país se hizo realidad por primera vez en 2023 y, desde entonces, no ha dejado de ocurrir. Partidos que dejaron una lucha por el título sin tensión hasta el final, con dos victorias claras de los azulgranas, que defienden título, y otra de los madridistas.
En la sexta edición del torneo, con semifinales y final, que se disputa en Arabia Saudita, con tres fases finales en Riad y tres, incluyendo la actual, en Yeda, el clásico se ha dado en cinco de ellas.
Dónde ver el clásico español
El clásico Barcelona vs. Real Madrid, encuentro de al final de la Supercopa de España, se puede observar a través de Movistar+ en España, pero para el mercado de México, Estados Unidos y Latinoamérica existen otro tipo de opciones.
- España: Movistar+
- México: Sky Sports México
- Latinoamérica: DirecTV y DSports
- Estados Unidos: ESPN2, ESPN Deportes, ESPN, SelectfuboTV y ESPN App
Emisoras Unidas transmitirá la final
Emisoras Unidas de Guatemala ha llevado con las voces de El Mejor Equipo todos los detalles de las semifinales de la Supercopa de España con la emotiva narración de Fredy López, y este domingo 11 de enero, se tendrá el trabajo de la final entre Barcelona y Real Madrid.
Nuestra transmisión arrancará a las 12:00 horas. Será una hora con datos y declaraciones animando así la previa del duelo que paraliza al mundo.
A partir de las 13:00 horas, toda la creatividad del relato correrá a cargo de Fredy López, quien cantará los goles o el gol que corono al próximo equipo como ganador de la Supercopa de España.
Enlaces para estar informado de la final de la Supercopa de España 2026: