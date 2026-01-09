 Supercopa de España: Dónde ver clásico Barcelona-Real Madrid
Deportes

Supercopa de España: Emisoras Unidas transmitirá el Barcelona-Real Madrid

La final será este domingo 11 de enero a las 13:00 horas GT, y toda la información estará por el 89.7 FM de Emisoras Unidas de Guatemala.

Compartir:
Barcelona y Real Madrid disputarán la final de la Supercopa de España
Barcelona y Real Madrid disputarán la final de la Supercopa de España / FOTO: EFE

Arabia Saudita tendrá este domingo, 11 de enero, su cuarta final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid. El gran anhelo del país se hizo realidad por primera vez en 2023 y, desde entonces, no ha dejado de ocurrir. Partidos que dejaron una lucha por el título sin tensión hasta el final, con dos victorias claras de los azulgranas, que defienden título, y otra de los madridistas.

En la sexta edición del torneo, con semifinales y final, que se disputa en Arabia Saudita, con tres fases finales en Riad y tres, incluyendo la actual, en Yeda, el clásico se ha dado en cinco de ellas.

Barcelona golea al Athletic Club y es finalista de la Supercopa de España

El conjunto blaugrana se impuso al Athletic Club con un marcador de 5-0 y en la final enfrentará al ganador de la llave entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

Dónde ver el clásico español

El clásico Barcelona vs. Real Madrid, encuentro de al final de la Supercopa de España, se puede observar a través de Movistar+ en España, pero para el mercado de México, Estados Unidos y Latinoamérica existen otro tipo de opciones.

  • España: Movistar+
  • México: Sky Sports México
  • Latinoamérica: DirecTV y DSports
  • Estados Unidos: ESPN2, ESPN Deportes, ESPN, SelectfuboTV y ESPN App
Real elimina al Atlético y enfrentará al Barcelona en final de Supercopa

La final de la Supercopa de España se jugará este domingo 11 de enero a partir de las 13:00 horas GT.

Emisoras Unidas transmitirá la final

Emisoras Unidas de Guatemala ha llevado con las voces de El Mejor Equipo todos los detalles de las semifinales de la Supercopa de España con la emotiva narración de Fredy López, y este domingo 11 de enero, se tendrá el trabajo de la final entre Barcelona y Real Madrid.

Nuestra transmisión arrancará a las 12:00 horas. Será una hora con datos y declaraciones animando así la previa del duelo que paraliza al mundo.

A partir de las 13:00 horas, toda la creatividad del relato correrá a cargo de Fredy López, quien cantará los goles o el gol que corono al próximo equipo como ganador de la Supercopa de España.

Enlaces para estar informado de la final de la Supercopa de España 2026:  

Datos históricos que dejó el Barcelona-Athletic Club

El Barcelona encadena cinco porterías a cero por primera vez desde julio de 2020.

En Portada

Fallece la abogada Karen Fischert
Nacionales

Fallece la abogada Karen Fischer

10:16 AM, Ene 09
Antigua y Municipal, la base de Selección Nacional en inicio de 2026t
Deportes

Antigua y Municipal, la base de Selección Nacional en inicio de 2026

09:15 AM, Ene 09
UE prorroga sanciones contra guatemaltecos señalados de socavar la democraciat
Nacionales

UE prorroga sanciones contra guatemaltecos señalados de socavar la democracia

07:15 AM, Ene 09
VIDEO. Motorista intenta evadir pago de peaje, acelera y deja tirada a su novia t
Viral

VIDEO. Motorista intenta evadir pago de peaje, acelera y deja tirada a su novia

09:05 AM, Ene 09

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFútbolVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos