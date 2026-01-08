Datos históricos que dejó el Barcelona-Athletic Club

El Barcelona encadenó en la goleada frente al Athletic Club (5-0) en la semifinal de la Supercopa de España el quinto partido sin encajar gol, algo que no sucedía desde el mes de julio del año 2020 bajo las órdenes del entrenador Quique Setién.
La mejora en los automatismos defensivos y las superlativas actuaciones de Joan García bajo palos, especialmente en las victorias ante el Villarreal (0-2) y el Espanyol (0-2), explican una racha que coincide con el mejor momento de la temporada del equipo de Hansi Flick.
Nueve victorias consecutivas desde la derrota en Stamford Bridge
Desde la derrota ante el Chelsea (3-0) el pasado 25 de noviembre en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, el Barça ha contado por victorias los nueve partidos que ha disputado entre LaLiga (6), la 'Champions (1), la Copa del Rey (1) y la Supercopa de España (1).
En este último mes y medio, entre Joan García, que ha defendido la portería azulgrana en ocho partidos, y Marc-André ter Stegen, titular en la eliminatoria copera contra el Guadalajara (0-2), el Barça ha encajado seis goles en nueve partidos.
El domingo, una prueba de fuego para Barcelona
El próximo domingo en Yeda, el conjunto que entrena Hansi Flick tiene la oportunidad de conquistar la Supercopa de España, el primer título de la temporada.
Su rival saldrá de la semifinal que disputan el Atlético de Madrid, al que hace algo más de un mes ya ganó en el Spotify Camp Nou (3-1), y el Real Madrid, el último rival contra el que ha caído derrotado en La Liga (2-1).
Y es que desde la derrota en el Santiago Bernabéu del pasado 26 de octubre el conjunto catalán ha sumado un pleno de 27 puntos en 9 jornadas. La fiabilidad defensiva le ha impulsado para afianzarse como líder de La Liga y a optar a revalidar la Supercopa.
Athletic encajó segunda peor derrota en era Valverde
El 5-0 encajado por el Athletic Club frente al FC Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España es la segunda derrota más abultada del equipo rojiblanco en los 479 partidos que suma Ernesto Valverde en sus diez temporadas en el banquillo bilbaíno.
La mayor goleada recibida por el Athletic a las órdenes del actual técnico fue el 6-0 que le endosó el Barça en el Camp Nou del 17 de enero de 2016 en la vigésima jornada liguera de aquella campaña 2015-16.
*Información EFE.