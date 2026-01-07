 Resultado Barcelona vs. Athletic Club - Supercopa de España
Deportes

Barcelona golea al Athletic Club y es finalista de la Supercopa de España

El conjunto blaugrana se impuso al Athletic Club con un marcador de 5-0 y en la final enfrentará al ganador de la llave entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

Celebración del Barcelona ante el Athletic Club en la semifinal de la Supercopa de España - EFE
Celebración del Barcelona ante el Athletic Club en la semifinal de la Supercopa de España / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona de Hansi Flick cumplió con las expectativas y se instaló con autoridad en la final de la Supercopa de España tras una contundente victoria por 5-0 ante el Athletic Club de Bilbao. El encuentro se disputó en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda, Arabia Saudita, escenario en el que el conjunto azulgrana mostró una versión dominante, intensa y eficaz, confirmando su condición de favorito en el torneo.

Al Barça le bastaron apenas 45 minutos para dejar sentenciada la semifinal. Ferran Torres abrió el marcador y ese primer golpe fue el inicio de un vendaval ofensivo que el Athletic no logró contener. Fermín López, Roony Bardghji y Raphinha se sumaron a la fiesta goleadora para firmar un categórico 4-0 antes del descanso, reflejo de la superioridad catalana en todas las líneas y de una presión asfixiante que anuló cualquier intento de reacción rival.

Barcelona no tuvo rival en la semifinal de la Supercopa de España

Lejos de conformarse, el Barcelona mantuvo el ritmo en la segunda mitad y volvió a golpear. Raphinha, una de las figuras del partido, anotó su segundo gol de la noche para sellar el definitivo 5-0, un resultado que no solo ratificó el pase a la final, sino que también envió un mensaje claro a su próximo rival sobre el gran momento futbolístico que atraviesa el equipo.

En la gran final, el Barcelona se medirá al ganador de la eliminatoria entre Atlético de Madrid y Real Madrid, partido que se disputará este jueves 8 de enero a las 13:00 horas de Guatemala, nuevamente en el King Abdullah Sports City Stadium. El duelo decisivo por el título se jugará el domingo 11 de enero.

Cabe recordar que el Barça es el máximo ganador de la Supercopa de España con 15 títulos y además defiende la corona, seguido por el Real Madrid con 13 trofeos, mientras que Athletic Club y Atlético de Madrid suman tres y dos, respectivamente. La pregunta queda abierta: ¿quién levantará el trofeo el próximo domingo?

Celebración del FC Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club - Agencia EFE

