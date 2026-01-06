Supercopa de España: Ter Stegen vuelve a Barcelona

El portero alemán del Barcelona, Marc-André ter Stegen, ha abandonado por lesión la concentración del equipo en Yeda, Arabia Saudita, donde defiende el título de campeón de la Supercopa de España, y regresa a la ciudad condal para someterse a pruebas médicas.
Así lo informa el club azulgrana, que agrega que Diego Kochen, portero del filial, se incorporará este miércoles a la expedición del Barcelona en la ciudad saudí para reemplazar al meta germano, con molestias físicas.
Kochen se une como tercer meta a Joan García, portero titular, y al polaco Wojciech Szczęsny.
El Barcelona se enfrenta este miércoles al Athletic Club en la primera semifinal de la Supercopa de España. El jueves se cruzan en el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
Joan García: "Estamos en un muy buen momento"
El portero del Barcelona Joan García afirmó que su equipo llega en "un muy buen momento de confianza" a la semifinal de la Supercopa de España que enfrentará al conjunto azulgrana con el Athletic Club este miércoles en el estadio Al Jawhara de Yeda (Arabia Saudí).
"Estamos en un muy buen momento de confianza. Tenemos cosas a mejorar que se están repitiendo en los últimos partidos, pero estamos sacando los partidos adelante y dejando la portería a cero", señaló el guardameta catalán este martes en la rueda de prensa previa.
Joan García comentó que tanto él como el equipo están "muy motivados y con ganas de lograr el título", que en su caso sería el primero desde que el pasado verano fichó por el Barça.
El guardameta explicó que espera a "un Athletic muy intenso y con las ideas claras", que tratará de "dar mucho ritmo al partido" y que cuenta también con "piezas importantes ofensivamente". "Tenemos claro cómo jugar, seguro que irá bien", añadió.
*Información EFE.