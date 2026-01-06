 Previa del Barcelona-Athletic Club por Supercopa de España
Deportes

Barcelona defiende el trono de la Supercopa de España ante el Athletic

El Barcelona viajó a Arabia Saudita con las únicas bajas por lesión del centrocampista Gavi y del defensa Andreas Christensen.

Mañana se juega la primera semifinal de la Supercopa de España
Mañana se juega la primera semifinal de la Supercopa de España / FOTO: EFE

La Supercopa de España alzará el telón este miércoles (13:00 horas GT) en el estadio Al Jawhara de Yeda (Arabia Saudita) con la disputa de la primera semifinal entre el vigente campeón, el Barcelona, y el Athletic, que aspira a dar la campanada tras un inicio de curso irregular.

De entre los cuatro aspirantes a levantar el trofeo, incluyendo a los otros semifinalistas, el Real Madrid y el Atlético, el equipo de Hansi Flick es el que llega en mejor momento de forma: líder de La Liga EA Sports y precedido por una racha de ocho triunfos entre todas las competiciones, con una derrota en los últimos trece duelos.

Con 15 títulos en sus vitrinas, el Barcelona es el equipo más laureado de la competición, por delante del Real Madrid (13) y del Athletic (3), los dos rivales a los que superó en la pasada edición.

El Barcelona ha viajado a Arabia Saudita con las únicas bajas por lesión del centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' y del defensa Andreas Christensen.

La principal novedad en la convocatoria del Barcelona es el regreso del central Ronald Araujo, apartado del grupo en las últimas semanas por problemas de salud mental. El uruguayo empezó a entrenarse hace una semana y su participación en los próximos partidos, según Flick, dependerá de sus sensaciones.

Con casi todos los efectivos disponibles, está por ver cómo jugará sus cartas el técnico alemán. Sin ir más lejos, en la victoria del domingo ante el Espanyol (0-2), decantó el duelo con la entrada en la segunda mitad de Robert Lewandowski, Fermín López, Dani Olmo y Pedro González 'Pedri'. Todos ellos optan a ser titulares este miércoles.

Lamine Yamal no entrena con el grupo antes de la Supercopa de España

El club mantiene la calma y confía en que Lamine Yamal pueda estar disponible ante el Athletic Club en el partido de este miércoles.

Busca replicar el 4-0

Hansi Flick intentará replicar el éxito del último duelo contra el Athletic, la goleada (4-0) del 22 de noviembre en Liga, en la que el cuadro azulgrana sorteó la agresiva presión bilbaína en la salida de balón, ganó la batalla física en la medular y aprovechó los metros a la espalda de la zaga rojiblanca.

Resultará decisiva la contundencia en las áreas, donde el "Barça" ha ganado fiabilidad desde la llegada de Joan García, que brilló este domingo contra su exequipo, el Espanyol, e intentará reafirmar su condición como uno de los mejores porteros del mundo ante Unai Simón, cancerbero del Athletic y titular en la selección española.

Hansi Flick ve con buenos ojos el fichaje de Joao Cancelo por el Barça

El técnico alemán señaló que el fichaje “no está hecho todavía”, aunque dejó claro que, si se concreta, “estará contento”.

Alineaciones probables:

  • Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric, De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha; y Lewandowski.
  • Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivián, Paredes, Adama; Jauregizar, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.
El Athletic prepara la Supercopa de España que será en Arabia Saudita

El equipo rojiblanco busca su cuarta Supercopa de España; la última la ganó en la temporada 2020-2021.

*Información EFE.

