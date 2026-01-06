Lamine Yamal no entrena con el grupo antes de la Supercopa

La ausencia de Lamine Yamal en el último entrenamiento del FC Barcelona previo a la Supercopa de España generó cierta inquietud en el entorno azulgrana. El joven delantero no saltó al césped junto al resto de sus compañeros en la sesión celebrada este martes, la última antes de la semifinal que enfrentará al Barça con el Athletic Club este miércoles en el estadio Al Jawhara de Yeda, en Arabia Saudí. Su presencia en el interior del complejo deportivo llamó la atención por tratarse de una de las piezas ofensivas más desequilibrantes del equipo.
Desde el club, no obstante, se encargaron de rebajar cualquier alarma. Lamine Yamal realizó trabajo específico al margen del grupo, una práctica habitual cuando se busca dosificar cargas o prevenir molestias físicas. Fuentes del Barcelona han transmitido confianza en que el atacante estará disponible para el duelo ante el Athletic, lo que apunta a que su ausencia en el entreno responde más a una medida preventiva que a un problema de mayor gravedad.
Lamine Yamal estaría disponible para enfrentar al Athletic Club
El resto de la plantilla desplazada a Arabia Saudí se ejercitó con normalidad bajo las órdenes de Hansi Flick. Entre las novedades destacó la presencia de Ronald Araujo, que se reincorporó a la expedición tras varias semanas fuera por motivos relacionados con su salud mental. En la rueda de prensa previa, el técnico alemán explicó que su intención era hablar con el central uruguayo después del entrenamiento para conocer sus sensaciones, aunque reconoció que su participación no estaba prevista inicialmente.
De cara al encuentro, Flick solo cuenta con dos bajas confirmadas: Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Andreas Christensen. Ambos futbolistas permanecen en Barcelona, centrados en la recuperación de sus respectivas lesiones. Así, el Barcelona afronta la semifinal de la Supercopa con un grupo prácticamente al completo y con la expectativa de contar también con Lamine Yamal, cuya evolución en las próximas horas será clave para definir el once inicial.