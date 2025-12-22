 Lamine Yamal inicia su etapa como youtuber
Deportes

Lamine Yamal inicia su etapa como youtuber

Lamine Yamal publicó su primer video en YouTube y se sumó a la tendencia de futbolistas creadores de contenido; Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Keylor Navas, entre otros, ya destacan en esta plataforma.

Compartir:
Celebración de Lamine Yamal ante el Villarreal - EFE
Celebración de Lamine Yamal ante el Villarreal / FOTO: Agencia EFE

Lamine Yamal ha dado un nuevo paso fuera de los terrenos de juego al iniciar su etapa como creador de contenido en YouTube. Sin grandes anuncios ni campañas previas, el joven futbolista del FC Barcelona y de la Selección de España compartió únicamente un enlace en sus historias de Instagram para presentar su primer video, titulado "mi house tour". De esta manera, el atacante blaugrana decidió mostrar una faceta más personal y cercana a sus seguidores.

En este primer audiovisual, Yamal abre las puertas de su vida cotidiana y enseña cómo avanza su mudanza, además de detallar cómo está distribuida su residencia. A lo largo del recorrido, el futbolista muestra varios de los trofeos que ha conseguido en su corta pero exitosa carrera, aclarando que algunos se encuentran en la casa de su padre y otros en la de su madre, reflejando así el apoyo familiar que lo ha acompañado desde sus inicios.

Lamine Yamal y otros futbolistas que crean contenido

El estreno de su canal llega en un momento especial, ya que apenas 24 horas antes había sido protagonista en la victoria del FC Barcelona ante el Villarreal, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga española. Con tan solo 18 años, Yamal demuestra que su impacto no se limita al césped, sino que también busca conectar con el público a través de una de las plataformas digitales más influyentes del mundo, que alberga millones de videos y creadores.

Cabe destacar que Lamine Yamal no es el primer futbolista en incursionar en YouTube, ni será el último. En los últimos años, varias figuras del fútbol han apostado por la creación de contenido para acercarse a sus seguidores, siendo uno de los casos más recientes el de Cristiano Ronaldo, quien acumula millones de suscriptores. Otros nombres como Erling Haaland o el propio Keylor Navas también han encontrado en esta plataforma un espacio para compartir su día a día, consolidando una tendencia que une al deporte de élite con el mundo digital.

Foto embed
Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona y de la Selección de España - Selección Española

En Portada

Sistema Penitenciario niega traslados de líderes pandillerost
Nacionales

Sistema Penitenciario niega traslados de líderes pandilleros

09:10 AM, Dic 22
Cierran dos carriles del bulevar Liberación por balacerat
Nacionales

Cierran dos carriles del bulevar Liberación por balacera

09:20 AM, Dic 22
Calendario Escolar 2026: claves y fechas para la educación pública y privada t
Nacionales

Calendario Escolar 2026: claves y fechas para la educación pública y privada

07:56 AM, Dic 22
Un club de futbol gana la lotería de Navidad en Españat
Deportes

Un club de futbol gana la lotería de Navidad en España

09:07 AM, Dic 22

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026Donald Trumpredes socialesEE.UU.Noticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos