Lamine Yamal inicia su etapa como youtuber

Lamine Yamal ha dado un nuevo paso fuera de los terrenos de juego al iniciar su etapa como creador de contenido en YouTube. Sin grandes anuncios ni campañas previas, el joven futbolista del FC Barcelona y de la Selección de España compartió únicamente un enlace en sus historias de Instagram para presentar su primer video, titulado "mi house tour". De esta manera, el atacante blaugrana decidió mostrar una faceta más personal y cercana a sus seguidores.
En este primer audiovisual, Yamal abre las puertas de su vida cotidiana y enseña cómo avanza su mudanza, además de detallar cómo está distribuida su residencia. A lo largo del recorrido, el futbolista muestra varios de los trofeos que ha conseguido en su corta pero exitosa carrera, aclarando que algunos se encuentran en la casa de su padre y otros en la de su madre, reflejando así el apoyo familiar que lo ha acompañado desde sus inicios.
Lamine Yamal y otros futbolistas que crean contenido
El estreno de su canal llega en un momento especial, ya que apenas 24 horas antes había sido protagonista en la victoria del FC Barcelona ante el Villarreal, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga española. Con tan solo 18 años, Yamal demuestra que su impacto no se limita al césped, sino que también busca conectar con el público a través de una de las plataformas digitales más influyentes del mundo, que alberga millones de videos y creadores.
Cabe destacar que Lamine Yamal no es el primer futbolista en incursionar en YouTube, ni será el último. En los últimos años, varias figuras del fútbol han apostado por la creación de contenido para acercarse a sus seguidores, siendo uno de los casos más recientes el de Cristiano Ronaldo, quien acumula millones de suscriptores. Otros nombres como Erling Haaland o el propio Keylor Navas también han encontrado en esta plataforma un espacio para compartir su día a día, consolidando una tendencia que une al deporte de élite con el mundo digital.