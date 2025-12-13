Cristiano Ronaldo actuará en Rápidos y Furiosos

Vin Diesel, reconocido actor, productor y director de cine estadounidense, encendió las redes sociales al insinuar que la superestrella del futbol mundial Cristiano Ronaldo podría hacer parte de la próxima entrega de la exitosa saga cinematográfica Rápidos y Furiosos. La posibilidad surgió a partir de una publicación realizada por el propio Diesel en sus redes sociales oficiales, donde compartió una imagen junto al actual jugador del Al-Nassr.
En la fotografía, ambos aparecen abrazados y con una evidente cercanía, lo que desató una ola de especulaciones entre fanáticos del cine y del fútbol. Para acompañar la imagen, Diesel escribió un mensaje que avivó aún más los rumores:
Todo el mundo preguntó si estaría en la mitología rápida... Tengo que decirte que él es uno real. Le escribimos un papel en Los Bandoleros...". La publicación alcanzó cerca de un millón de reacciones en las primeras seis horas, convirtiéndose rápidamente en tendencia en Instagram.
Usuarios reaccionan
Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Comentarios como "Fast X Part 2: Ronaldo and Dom", "Qué aparición tan maravillosa" o "Vin Diesel es el único actor que ha conseguido que Neymar y ahora Cristiano salgan en una película" inundaron la sección de comentarios, reflejando el entusiasmo del público ante un posible cruce entre dos íconos globales.
La franquicia Fast & Furious cuenta hasta la fecha con 13 entregas y ya tiene confirmada su próxima película, Fast XI, cuyo estreno está previsto para 2027. A lo largo de los años, la saga se ha caracterizado por sumar figuras de distintos ámbitos, desde músicos como Don Omar y Tego Calderón hasta actores de acción como Jason Statham, John Cena y Dwayne Johnson.
Por su parte, Cristiano Ronaldo ha demostrado que su influencia trasciende el fútbol. Con múltiples negocios y más de 668 millones de seguidores en Instagram, el portugués es una de las figuras más influyentes del planeta. Aunque aún no existe confirmación oficial, la expectativa crece ante la posibilidad de ver al máximo goleador de la historia compartir pantalla con una de las leyendas del cine de acción contemporáneo.