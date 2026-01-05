 Athletic prepara Supercopa de España de Arabia Saudita
Deportes

El Athletic prepara la Supercopa de España que será en Arabia Saudita

El equipo rojiblanco busca su cuarta Supercopa de España; la última la ganó en la temporada 2020-2021.

Compartir:
Athletic Club va en busca de sumar su cuarta Supercopa de España
Athletic Club va en busca de sumar su cuarta Supercopa de España / FOTO: @AthleticClub

El Athletic Club busca su cuarto título de la Supercopa de España en su octava participación en un torneo que celebrará la cuadragésimo segunda (42) edición y comenzará el miércoles en Yeda (Arabia Saudita) con la semifinal entre el equipo rojiblanco y el Barcelona.

El Athletic Club conquistó su primer trofeo en la temporada 1984-85 de manera automática como ganador de Liga y Copa de la temporada anterior.

Tres décadas más tarde, en la campaña 2015-16, el Athletic repitió éxito tras superar a doble partido al Barcelona después de golear al equipo azulgrana en San Mamés (4-0) y empatar (1-1) en el Camp Nou.

La tercera Supercopa de España, el Athletic Club se la llevó a sus vitrinas en 2021, ya con el actual formato de final a cuatro, en una edición disputada a puerta cerrada debido a la pandemia.

Con Marcelino García Toral recién aterrizado en Bilbao tras la destitución de Gaizka Garitano, el Athletic ganó por 2-1 al Real Madrid en la semifinal disputada en La Rosaleda y por 3-2 al Barça en la final que se jugó en La Cartuja gracias a un golazo de Iñaki Williams en la prórroga.

Estos tres trofeos colocan al Athletic en la tercera posición del palmarés de la Supercopa igualado con el Deportivo de La Coruña solo por detrás de Barcelona (15) y Real Madrid (13).

El del miércoles será el duodécimo partido de los rojiblancos en el torneo, de los cuales nueve habrán sido frente al "Barça", dos contra el Real Madrid y uno ante el Atlético de Madrid.

El Athletic Club en la Supercopa de España:

  • 1983-84 Athletic-Barcelona 1-3 / Barcelona-Athletic 0-1
  • 1984-85 Campeón como campeón de Liga y de Copa (campeón)
  • 2009-10 Athletic-Barcelona 1-2 / Barcelona-Athletic 3-0
  • 2015-16 Athletic-Barcelona 4-0 / Barcelona-Athletic 1-1 (campeón)
  • 2020-21 Athletic-Real Madrid 2-1 / Athletic-Barcelona 3-2 (campeón)
  • 2021-22 Athletic-Atlético Madrid 2-1 / Real Madrid-Athletic 2-0
  • 2024-25 Barcelona-Athletic 2-0.

En Portada

Presidenta del CANG: Se necesitan profesionales de alto perfil éticot
Nacionales

Presidenta del CANG: "Se necesitan profesionales de alto perfil ético"

09:17 AM, Ene 05
Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva Yorkt
Internacionales

Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva York

11:45 AM, Ene 05
Aurora cae en su primer partido de prepaciónt
Deportes

Aurora cae en su primer partido de prepación

09:57 AM, Ene 05
Me quisieron asaltar: automovilista chocó varios vehículos al intentar huir en la zona 13t
Nacionales

"Me quisieron asaltar": automovilista chocó varios vehículos al intentar huir en la zona 13

09:37 AM, Ene 05

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosFútbolEE.UU.Liga NacionalDonald TrumpFutbol GuatemaltecoSeguridad vialVenezuela
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos