 Flick ve con buenos ojos el fichaje de Cancelo por el Barça
Deportes

Hansi Flick ve con buenos ojos el fichaje de Joao Cancelo por el Barça

El técnico alemán señaló que el fichaje "no está hecho todavía", aunque dejó claro que, si se concreta, "estará contento".

Hansi Flick, técnico del FC Barcelona - EFE
Hansi Flick, técnico del FC Barcelona / FOTO: EFE

Hansi Flick habló con claridad sobre el inminente fichaje de Joao Cancelo por el FC Barcelona y dejó varias citas textuales que reflejan su postura. El entrenador alemán aseguró que la llegada del lateral portugués sería positiva para el equipo al afirmar: "Es una buena opción, un jugador de calidad", subrayando el valor que podría aportar en este mercado de invierno.

En la víspera de la semifinal de la Supercopa de España frente al Athletic Club, disputada en Yeda, Flick destacó la polivalencia del internacional luso y explicó por qué encaja en su proyecto deportivo. "Puede jugar en los dos laterales. No está hecho todavía, pero si se hace estaré contento. Tendremos una opción más", señaló el técnico, dejando claro que, aunque la operación aún no está cerrada, el club ve con buenos ojos su incorporación.

Flick optimista con el futuro del Barça

El entrenador del Barça también se refirió a la situación defensiva del equipo y al futuro regreso de Ronald Araújo. "Cuando Ronald Araujo esté plenamente recuperado, tendremos buenas opciones", afirmó Flick, quien además recordó que en los últimos partidos otros jugadores han respondido a las necesidades del equipo, ampliando las alternativas en la zaga azulgrana.

Por último, Flick fue sincero sobre las limitaciones económicas del club y la filosofía que deben seguir en el mercado. "No podemos pagar cientos de millones por un nuevo jugador, como otros equipos", reconoció, antes de añadir: "Tenemos que ser listos con los jugadores". Aun así, mostró optimismo y confianza en la plantilla actual y en la posible llegada de Cancelo, concluyendo: "Ahora tenemos la opción de sumar a un jugador experimentado, de gran nivel en ataque. Sabemos sus fortalezas y defectos. Cuando llegue, trabajaremos en ello".

