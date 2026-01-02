 El Barcelona sondea un posible regreso de Joao Cancelo
Deportes

El Barcelona sondea un posible regreso de Joao Cancelo

Cancelo ha decidido salir del Al-Hilal en este mercado invernal. El Inter de Milán lidera las negociaciones, mientras el FC Barcelona sigue atento a una posible oportunidad.

Compartir:
Joao Cancelo celebra un gol en el Estadio Olímpico de Montjuic - EFE
Joao Cancelo celebra un gol en el Estadio Olímpico de Montjuic / FOTO: Agencia EFE

El nombre de João Cancelo vuelve a irrumpir con fuerza en el mercado europeo. El lateral portugués ha tomado la decisión de abandonar el Al-Hilal en este mercado invernal tras quedar relegado a un papel secundario y fuera de los planes de Simone Inzaghi. Lo que parecía una experiencia prolongada en Arabia Saudí se ha convertido en una etapa efímera, marcada por la falta de continuidad y la necesidad urgente del jugador de volver a sentirse competitivo en la élite.

La vía más avanzada en estos momentos conduce al Inter de Milán. La lesión de Denzel Dumfries ha acelerado los contactos y en Italia ya se discute una posible cesión que permita encajar la compleja ecuación económica. Cancelo percibe alrededor de 15 millones de euros netos por temporada, una cifra inasumible para la mayoría de clubes europeos si no existe un reparto salarial. En ese contexto, el Inter confía en que el Al-Hilal asuma una parte significativa de la ficha para cerrar la operación.

Barcelona sigue de cerca la situación de Cancelo

Sin embargo, el FC Barcelona no pierde de vista la situación. Según informa Sport, la grave lesión de Andreas Christensen abre una ventana reglamentaria que permitiría al club utilizar hasta el 40% de su salario para inscribir un refuerzo. Desde el punto de vista deportivo, Cancelo encaja por experiencia, polivalencia y conocimiento previo del vestuario. El principal escollo vuelve a ser económico: para que el Barça pueda competir, el futbolista debería aceptar una rebaja salarial o una fórmula creativa que alivie la presión financiera del club. La Juventus, atenta a cualquier oportunidad de mercado, también ha solicitado información.

El escenario azulgrana, además, está condicionado por el regreso de Ronald Araújo, ya reincorporado tras su paréntesis personal. Si el central uruguayo recupera rápidamente su mejor nivel, el Barça podría optar por soluciones internas y frenar cualquier movimiento. Si no, la opción Cancelo volverá a ganar peso. Enero será decisivo. 

Foto embed
Joao Cancelo en su etapa en el FC Barcelona - Archivo

En Portada

Así se vio la erupción del volcán de Fuego la noche del 31 de diciembre (VIDEO)t
Nacionales

Así se vio la erupción del volcán de Fuego la noche del 31 de diciembre (VIDEO)

08:14 AM, Ene 02
Lamine Yamal estará disponible para el Derbi ante el Espanyolt
Deportes

Lamine Yamal estará disponible para el Derbi ante el Espanyol

07:03 AM, Ene 02
Incendio consume locales en mercado de Mixcot
Nacionales

Incendio consume locales en mercado de Mixco

07:51 PM, Ene 01
Encuentran sin vida a la hija de Tommy Lee Jonest
Farándula

Encuentran sin vida a la hija de Tommy Lee Jones

07:44 AM, Ene 02

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialEstados UnidosMunicipalPNCMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos