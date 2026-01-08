 Matt Evans se incorpora a Los Angeles FC procedente de LAFC2
Deportes

Matt Evans se incorpora a Los Angeles FC procedente de LAFC2

Matt Evans se ha unido a LAFC como jugador formado en casa procedente de LAFC2 con un contrato que se extiende hasta 2027.

Matt Evans logra un ascenso en su carrera como profesional
Matt Evans logra un ascenso en su carrera como profesional / FOTO: FFG

Los Angeles Football Club (LAFC) anunció este jueves 8 de enero de 2026 que el centrocampista estadounidense-guatemalteco, Matt Evans, se incorpora al equipo como jugador formado en casa procedente de la filial del club en MLS NEXT Pro, LAFC2, con un contrato que dura hasta 2027 con opciones para 2028 y 2029.

Evans se unió inicialmente a la Academia de la LAFC con 11 años en 2017 procedente de la Academia Total Futbol, llegando finalmente a la LAFC2. A partir de 2023, el natural de Simi Valley, California, Estados Unidos, jugó tres temporadas en MLS NEXT Pro, registrando 13 goles y siete asistencias en un total de 56 partidos disputados (35 como titular).

Su ojo para el gol le valió el premio al goleador de la jornada profesional de la MLS NEXT en tres ocasiones en 2025.

Evans también participó en la campaña de la Black & Gold en la U.S. Open Cup 2025, anotando dos goles en la victoria por 7-1 sobre el FC Arizona en la Primera Ronda.

Matt Evans en el plano internacional

En el ámbito internacional, Evans hizo avances con la selección nacional de Guatemala en 2025 tras haber representado anteriormente al país natal de su madre y a Estados Unidos a nivel juvenil.

Debutó con la selección absoluta de Guatemala el 11 de junio en un partido de clasificación para el Mundial contra Jamaica.

Evans fue incluido en la convocatoria de los chapines para la Copa Oro de la Concacaf 2025.

Además, jugó 22 minutos en el último partido de clasificación mundialista con Guatemala contra Surinam el 19 de noviembre.

Ficha 

  • Nombre: Matt Evans
  • Posición: Centrocampista
  • Edad: 19
  • Altura: 1.82 metros
  • Lugar de nacimiento: Simi Valley, Californio
  • Ciudadanía: Estados Unidos, Guatemala
  • Último club: LAFC2
  • Nuevo club: LAFC

