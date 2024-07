El seleccionado sub-20 Matt Evans firma su primer contrato profesional

El fútbol guatemalteco celebra una noticia que llena de orgullo y esperanza a sus seguidores: Matt Evans, destacado seleccionado sub-20 de Guatemala, ha firmado su primer contrato profesional. Este importante paso en su carrera fue confirmado este domingo por LAFC 2, equipo que compite en la MLS Next Pro, el cual anunció la incorporación de Evans procedente de la academia del LAFC.

La firma de este contrato representa un avance significativo para Matt Evans, quien se ha destacado en las categorías juveniles del fútbol guatemalteco. Su desempeño en la sub-17 y actualmente en la sub-20 ha sido notable, mostrando un gran potencial y un futuro prometedor. Evans no solo ha impresionado a nivel local, sino que también ha captado la atención en el competitivo ámbito del fútbol estadounidense.

Matt Evans is Black & Gold.

📝 #LAFC2 signs 18-year-old midfielder Matt Evans from @LAFCAcademy to a MLS Next Pro contract. pic.twitter.com/gpWllKmNEb

— LAFC2 (@lafc_2) July 7, 2024