 Arrestan a un hombre en EE.UU. tras hallarse más de cien restos humanos en su hogar
Internacionales

Arrestan a un hombre en EE.UU. tras hallarse más de cien restos humanos en su hogar

La Policía trabaja ahora para identificar los restos y notificar a familiares.

Jonathan Gerlach, Foto EFE
Jonathan Gerlach / FOTO: Foto EFE

Un hombre de Pensilvania (EE. UU.) se encuentra entre rejas al no presentar una fianza de un millón de dólares tras ser acusado de cerca de 500 cargos por la posesión de más de 100 restos humanos hallados en su hogar, de acuerdo con la Fiscalía.

El individuo, Jonathan Gerlach, de 34 años, había estado robando los restos en mausoleos y tumbas desde el pasado año.

Agentes acudieron en numerosas ocasiones al cementerio Mount Moriah de Pensilvania entre el 7 de noviembre y el 6 de enero tras recibir la denuncia del camposanto.

El 6 de enero, mientras realizaban la vigilancia, vieron el auto del sospechoso con numerosos huesos y cráneos a la vista en el asiento trasero. En ese momento, Gerlach salía del cementerio sosteniendo una bolsa de arpillera, una palanca y otros objetos, indica el comunicado de la Fiscalía.

Foto embed
Jonathan Gerlach - Foto X

Gerlach, que fue entonces detenido -aunque la información trascendió hoy a los medios- admitió haber robado unos 30 restos humanos.

Tras obtener una orden de allanamiento, la Policía encontró en su casa más de cien piezas, completas o parciales, de restos humanos y óseos, y las autoridades creen que entre ellas hay restos de niños.

"Los detectives entraron en una situación realmente horrorosa. Lamento por aquellos que están pasando por esto, que están tratando de averiguar si de hecho es uno de sus seres queridos", indicó el fiscal Tanner Rouse.

"Los restos se encontraban en diversos estados, algunos estaban colgados, otros estaban reconstruidos, otros eran cráneos en un estante", agregó.

De acuerdo con el canal 7 de la cadena ABC, la Policía cree que los restos también fueron sustraídos de otros cementerios de la región y además investigan un grupo de Facebook llamado "Grupo de Venta de Huesos y Cráneos Humanos", donde Gerlach fue etiquetado y fotografiado sosteniendo un cráneo.

La Policía trabaja ahora para identificar los restos y notificar a familiares. La Fiscalía ha pedido al público que, si tienen información relacionada con este caso, se comuniquen con esa oficina.

