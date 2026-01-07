 EE. UU. anuncia reunión con Dinamarca por el tema de Groenlandia
Internacionales

EE. UU. anuncia reunión con Dinamarca por el tema de Groenlandia

La Casa Blanca no descarta escenarios como una acción militar.

Compartir:
Banderas de Groenlandia y Dinamarca, pixabay
Banderas de Groenlandia y Dinamarca / FOTO: pixabay

La Casa Blanca insistió este miércoles en que la diplomacia es la primera opción del presidente estadounidense, Donald Trump, para tomar el control del territorio autónomo danés de Groenlandia, aunque sin descartar otros escenarios como una acción militar, y anunció una reunión la próxima semana con representantes de Dinamarca para discutir el tema.

"Para el presidente Trump, todas las opciones siempre están sobre la mesa mientras evalúa qué es lo que más conviene a los intereses de EE. UU., pero quiero recalcar que la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomacia", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, preguntada por si EE. UU. contempla acciones militares en Groenlandia.

Leavitt dijo que, desde el siglo XIX, varios presidentes estadounidenses han barajado la acción de la anexión de la isla como "beneficiosa para la seguridad de EE. UU.".

"El presidente ha sido muy franco y claro con todos ustedes y con el mundo al afirmar que considera que lo mejor para los intereses de EE. UU. es disuadir la agresión rusa y china en la región del Ártico, y por eso su equipo está debatiendo actualmente cómo podría llevarse a cabo una posible compra", recalcó la portavoz.

El jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y la propia Leavitt no habían descartado esta semana la posibilidad de enviar fuerzas armadas para anexionar la isla, al contrario de lo que había hecho ayer el enviado especial de Trump para este territorio ártico, Jeff Landry, que defendió su independencia con acuerdos económicos con Washington.

Vía diplomática

La vía diplomática se intensificará la próxima semana en Washington con una reunión con la diplomacia danesa, confirmó hoy en los pasillos del Capitolio el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien rechazó hacer más comentarios sobre la cuestión.

El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, había informado ayer de que había solicitado una reunión con Rubio y que era necesario aclarar algunos "malentendidos", como que Dinamarca ha descuidado la defensa de la isla o que ésta se encuentra llena de barcos chinos.

Rasmussen resaltó ayer que Dinamarca no puede acceder a la petición estadounidense de darle Groenlandia, por lo que pidió "respeto" para lo que considera una "línea roja".

Foto embed
Bandera de Dinamarca - Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Está previsto que en la reunión con EE. UU. participe también la consejera de Asuntos Exteriores del Gobierno autónomo de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

"Mi mensaje principal será que Groenlandia necesita a EE. UU. y EE. UU. necesita a Groenlandia en lo que se refiere a la seguridad en el Ártico", dijo Motzfeldt al diario digital groenlandés Sermitsiaq.

Motzfeldt quiere saber "por qué era necesario que EE. UU. hiciera unas declaraciones tan agresivas para que de ahora en adelante no haya malentendidos: somos amigos y aliados".

La oficina de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, anunció también hoy que la semana que viene mantendrá una reunión sobre la relación con EE. UU. con los líderes de los partidos políticos daneses y los cuatro diputados de los territorios autónomos (Groenlandia y las Islas Feroe).

*Con información de EFE

En Portada

Líderes del Barrio 18 acusan a altos mandos de coordinar su fuga; PNC rechaza señalamientost
Nacionales

Líderes del Barrio 18 acusan a altos mandos de coordinar su fuga; PNC rechaza señalamientos

04:02 PM, Ene 07
Así le fue a Francisco Arredondo en la cuarta etapa del Dakar 2026t
Deportes

Así le fue a Francisco Arredondo en la cuarta etapa del Dakar 2026

03:17 PM, Ene 07
¿Dónde y a qué hora ver los Golden Globes 2026?t
Farándula

¿Dónde y a qué hora ver los Golden Globes 2026?

04:07 PM, Ene 07
Guatemala cerró 2025 con cifra histórica de ingreso de remesast
Nacionales

Guatemala cerró 2025 con cifra histórica de ingreso de remesas

05:01 PM, Ene 07

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFutbol GuatemaltecoLiga NacionalFútbolVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos