 Casa Blanca publica imágenes de Trump siguiendo el ataque en Venezuela
Internacionales

Casa Blanca publica imágenes de Trump siguiendo el ataque en Venezuela

Se trató de una misión encubierta que se ejecutó entre el viernes por la noche y la madrugada del sábado, tras meses de preparación y contó con la participación de más de un centenar de aeronaves.

Compartir:
Casa Blanca publica imágenes de Trump siguiendo el ataque en Venezuela, EFE
Casa Blanca publica imágenes de Trump siguiendo el ataque en Venezuela / FOTO: EFE

La Casa Blanca publicó una serie de imágenes que muestran al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su equipo siguiendo el ataque relámpago realizado esta madrugada de este sábado en Venezuela, que resultó en la captura del líder chavista, Nicolás Maduro.

En las imágenes se observa al mandatario, con semblante serio, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios, en una mesa, mientras dan seguimiento a la histórica operación, bautizada como 'Absolute Resolve' ('Resolución Absoluta').

Se trató de una misión encubierta que se ejecutó entre el viernes por la noche y la madrugada del sábado, tras meses de preparación y contó con la participación de más de un centenar de aeronaves.

La operación se llevó a cabo tras meses de planificación por parte de varias agencias, incluida la CIA, que realizaron labores de inteligencia para localizar a Maduro, estudiar sus rutinas y movimientos, y determinar el momento óptimo para actuar, informó el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en una rueda de prensa junto a Trump en la residencia privada del mandatario en Mar-a-Lago (Florida).

La Casa Blanca se planteó realizar ataques aéreos el día de Navidad, pero finalmente decidió dar prioridad a bombardeos en Nigeria contra campamentos del Estado Islámico (EI), según dos fuentes del Ejecutivo citadas por la cadena CBS.

A última hora del viernes, al darse las condiciones meteorológicas óptimas, más de 150 aeronaves despegaron desde 20 bases terrestres y marítimas en toda la región, incluidos helicópteros que volaron a solo 30 metros sobre el nivel del mar, explicó Caine.

Operación cuidadosamente ensayada

Trump explicó que Maduro y su esposa, Celia Flores, fueron capturados en su domicilio antes de que pudieran refugiarse en un espacio seguro blindado con acero.

Foto embed
Donald Trump en conferencia de prensa sobre la captura de Nicolás Maduro - EFE

De acuerdo con el mandatario, las fuerzas estadounidenses habían ensayado la operación en una réplica de la residencia de Maduro y estaban equipadas con sopletes para atravesar el acero en caso de que la pareja se encerrara en un búnker.

Las fuerzas estadounidenses abandonaron territorio venezolano alrededor de las 03:29 horas (de Washington) con los detenidos a bordo de un helicóptero que los trasladó al buque USS Iwo Jima.

"Estuvieron un poco sorprendidos, pero esperaban algo. Hubo mucha oposición. Hubo muchos disparos", explicó Trump sobre la respuesta de las fuerzas venezolanas.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, explicó por su parte que se notificó al Congreso después de la operación y no con antelación para "no ponerla en peligro".

*Con información de EFE

En Portada

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta que haya una transiciónt
Internacionales

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta que haya una transición

11:15 AM, Ene 03
Guatemala alerta a sus ciudadanos en Venezuela tras operación militar de EE.UU.t
Nacionales

Guatemala alerta a sus ciudadanos en Venezuela tras operación militar de EE.UU.

11:06 AM, Ene 03
FOTO: Sale a la luz la primera imagen real de Maduro capturado por EE. UU.t
Internacionales

FOTO: Sale a la luz la primera imagen real de Maduro capturado por EE. UU.

10:40 AM, Ene 03
Famosos venezolanos reaccionan ante la captura de Nicolás Madurot
Farándula

Famosos venezolanos reaccionan ante la captura de Nicolás Maduro

08:44 AM, Ene 03

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoDonald TrumpEE.UU.Seguridad vialMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos