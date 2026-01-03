Casa Blanca publica imágenes de Trump siguiendo el ataque en Venezuela

La Casa Blanca publicó una serie de imágenes que muestran al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su equipo siguiendo el ataque relámpago realizado esta madrugada de este sábado en Venezuela, que resultó en la captura del líder chavista, Nicolás Maduro.
En las imágenes se observa al mandatario, con semblante serio, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios, en una mesa, mientras dan seguimiento a la histórica operación, bautizada como 'Absolute Resolve' ('Resolución Absoluta').
Se trató de una misión encubierta que se ejecutó entre el viernes por la noche y la madrugada del sábado, tras meses de preparación y contó con la participación de más de un centenar de aeronaves.
La operación se llevó a cabo tras meses de planificación por parte de varias agencias, incluida la CIA, que realizaron labores de inteligencia para localizar a Maduro, estudiar sus rutinas y movimientos, y determinar el momento óptimo para actuar, informó el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en una rueda de prensa junto a Trump en la residencia privada del mandatario en Mar-a-Lago (Florida).
La Casa Blanca se planteó realizar ataques aéreos el día de Navidad, pero finalmente decidió dar prioridad a bombardeos en Nigeria contra campamentos del Estado Islámico (EI), según dos fuentes del Ejecutivo citadas por la cadena CBS.
A última hora del viernes, al darse las condiciones meteorológicas óptimas, más de 150 aeronaves despegaron desde 20 bases terrestres y marítimas en toda la región, incluidos helicópteros que volaron a solo 30 metros sobre el nivel del mar, explicó Caine.
Operación cuidadosamente ensayada
Trump explicó que Maduro y su esposa, Celia Flores, fueron capturados en su domicilio antes de que pudieran refugiarse en un espacio seguro blindado con acero.
De acuerdo con el mandatario, las fuerzas estadounidenses habían ensayado la operación en una réplica de la residencia de Maduro y estaban equipadas con sopletes para atravesar el acero en caso de que la pareja se encerrara en un búnker.
Las fuerzas estadounidenses abandonaron territorio venezolano alrededor de las 03:29 horas (de Washington) con los detenidos a bordo de un helicóptero que los trasladó al buque USS Iwo Jima.
"Estuvieron un poco sorprendidos, pero esperaban algo. Hubo mucha oposición. Hubo muchos disparos", explicó Trump sobre la respuesta de las fuerzas venezolanas.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, explicó por su parte que se notificó al Congreso después de la operación y no con antelación para "no ponerla en peligro".
*Con información de EFE