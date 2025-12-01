 Casa Blanca: Gobierno Biden "tendió una trampa" a Juan Orlando Hernández
Internacionales

Casa Blanca: Gobierno Biden "tendió una trampa" a Juan Orlando Hernández

"Esto fue un claro sobreenjuiciamiento de (Joe) Biden", indicó hoy en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Compartir:
Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño, EFE
Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño / FOTO: EFE

La Casa Blanca insistió este lunes en lo dicho por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha asegurado que concedió el indulto al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, al considerar que el Gobierno de Joe Biden le "tendió una trampa".

"Esto fue un claro sobreenjuiciamiento de (Joe) Biden", indicó hoy en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien argumentó que Hernández, condenado en 2024 a 45 años de prisión por traficar drogas y armas a EE. UU., era alguien opuesto a "los valores de la anterior Administración" estadounidense y que se le "tendió una trampa".

La portavoz aseguró que el abogado de oficio de Hernández "solo tuvo tres semanas para prepararse para el juicio" y que el letrado defendió entonces que el procesamiento del exmandatario "fue una maniobra legal del partido de izquierda (el de la presidenta saliente Xiomara Castro) el que, según él, llegó a un acuerdo con la Administración de Biden y (la entonces vicepresidenta Kamala) Harris" para su extradición y procesamiento.

Indulto

Leavitt afirmó que Hernández destacó durante el juicio en EE. UU. que "prácticamente no se presentó ninguna prueba independiente, y que gran parte de su condena se basó en el testimonio de muchos delincuentes confesos que esperaban que cooperar reduciría sus propias penas".

"Así que el presidente escuchó las preocupaciones de muchas personas, como siempre hace, y, desde luego, está dentro de su autoridad constitucional firmar el indulto para aquellos que son merecedor de el", concluyó la portavoz.

Trump anunció el indulto el pasado viernes en un mensaje en su red social Truth Social, en el que reiteró su apoyó al candidato conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, que ha disputado las elecciones presidenciales en Honduras ayer domingo.

Foto embed
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras -

Tras escrutarse más del 50 % de las actas, los resultados en Honduras apuntan de momento a un empate técnico entre los dos principales candidatos conservadores, Asfura, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

*Con información de EFE

En Portada

Comisionada de la CIDH: No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguidot
Nacionales

Comisionada de la CIDH: "No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguido"

10:45 AM, Dic 01
Técnico de Alajuelense pide respeto para Xelajú MCt
Deportes

Técnico de Alajuelense "pide respeto" para Xelajú MC

10:32 AM, Dic 01
La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redest
Viral

La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redes

09:06 AM, Dic 01
Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensajet
Farándula

Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensaje

08:36 AM, Dic 01

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoDonald TrumpPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos