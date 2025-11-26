Trump se pronuncia tras tiroteo cerca de la Casa Blanca

El presidente de EE. UU., Donald Trump, prometió este miércoles que el autor del tiroteo cerca de la Casa Blanca, que dejó dos agentes de la Guardia Nacional heridos "pagará un precio muy alto" por ello.
"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto", declaró Trump en su la red Truth Social.
"Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias", agregó el mandatario, quien hoy se encontraba en su mansión Mar-a-Lago, en Florida, con motivo del puente por el Día de Acción de Gracias.
Piden oraciones por los heridos
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que fueron dos los agentes de la Guardia Nacional de EE. UU. que resultaron heridos durante el tiroteo registrado este miércoles cerca de la Casa Blanca.
"Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC", declaró Noem en la red social X.
Un sospechoso fue detenido y la zona se encuentra acordonada, anunció la Policía capitalina a través de redes sociales.
El tiroteo se produjo en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noroeste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial.
Un testigo explicó a la cadena de noticias local Fox 5 que se oyeron dos disparos y la gente comenzó a correr.
La Guardia Nacional fue desplegada en Washington en agosto pasado por orden de Trump con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, una de las más violentas del país.
*Con información de EFE