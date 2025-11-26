 Tiroteo cerca de la Casa Blanca, noviembre 2025
Tiroteo cerca de la Casa Blanca: Dos agentes de la Guardia Nacional heridos

"La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado", dijo en un comunicado la portavoz Karoline Leavitt.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca, EFE
Tiroteo cerca de la Casa Blanca / FOTO: EFE

Al menos dos agentes de la Guardia Nacional resultaron heridos este miércoles en un tiroteo que se produjo cerca de la Casa Blanca, confirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC", declaró Noem en la red social X.

Un sospechoso ha sido detenido y la zona se encuentra acordonada, anunció la Policía de Washington, también por medio de las redes sociales.

"La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado", dijo en un comunicado Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

El tiroteo se produjo en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca - EFE

Dos fuentes confirmaron a Fox News que dos miembros de la Guardia Nacional recibieron disparos, pero se desconocen sus condiciones.

Guardia Nacional desplegada en Washington

La Guardia Nacional fue desplegada en Washington en agosto pasado por orden del presidente Donald Trump con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, una de las más violentas del país.

En un inicio, la alcaldesa capitalina, la demócrata Muriel Bowser, se opuso al despliegue, argumentando que la policía local había logrado un descenso en los homicidios, pero luego Trump elogió al gobierno local asegurando que decidieron cooperar con las fuerzas federales.

*Con información de EFE

