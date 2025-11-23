Tiroteo cobra la vida de un hombre en la zona 4 de Mixco

La tranquilidad de la colonia Bosques de San Nicolás, en la zona 4 de Mixco, se vio interrumpida la madrugada de este domingo 23 de noviembre de 2025 por un tiroteo que cobró la vida de un hombre. Vecinos alertaron a los Bomberos Voluntarios por el incidente armado, por lo que técnicos en urgencias médicas acudieron al sector de la 7ª. calle y 37 avenida para auxiliar a la víctima.
Como parte de los esfuerzos para evitar el deceso del herido, los paramédicos realizaron maniobras de reanimación cardio pulmonar, sin embargo, la víctima expiró en el lugar del hecho de violencia.
En su parte policial, los rescatistas narraron que el fallecido recibió "múltiples heridas de proyectil de arma de fuego", por lo que quedó tendido sobre la cinta asfáltica, frente a complejo comercial de la localidad.
Momentos de dolor y profunda tristeza se vivieron en el lugar cuando familiares acudieron a identificar a la víctima. Por el momento, las autoridades investigan las razonas por las que el fallecido fue blanco del ataque armado.
Investigan indicios en el lugar del tiroteo
Los cuerpos de rescate pidieron apoyo de las autoridades, por lo que la Policía Nacional Civil (PNC) llegó al lugar para acordonar el lugar del hecho de violencia.
Posteriormente, fiscales del Ministerio Público llegaron a la referida dirección para hacer las primeras averiguaciones y levantar el cuerpo de la víctima mortal.
Las autoridades precisaron que la víctima del hecho de violencia es Justin Silva García, de 22 años.
Jovencita fallecida en el Periférico
En el perímetro de la Ciudad de Guatemala, Bomberos Municipales reportaron que una jovencita de 19 años fue encontrada sin vida sobre la vía pública del Anillo Periférico y zona 3 capitalina. Paramédicos confirmaron que, al arribo al sector, la víctima ya no contaba con signos vitales.
Autoridades acudieron al lugar del hallazgo para investigar si la víctima mortal fue víctima de algún hecho de violencia o si falleció por algún accidente de tránsito.