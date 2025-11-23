 Tiroteo cobra la vida de un hombre en la zona 4 de Mixco
Nacionales

Tiroteo cobra la vida de un hombre en la zona 4 de Mixco

Bomberos Voluntarios realizaron maniobras de reanimación cardio pulmonar, en un esfuerzo por tratar de salvar la vida del afectado.

Compartir:
Momentos de profunda tristeza se vivieron cuando los familiares llegaron a reconocer a la víctima., Bomberos Voluntarios.
Momentos de profunda tristeza se vivieron cuando los familiares llegaron a reconocer a la víctima. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

La tranquilidad de la colonia Bosques de San Nicolás, en la zona 4 de Mixco, se vio interrumpida la madrugada de este domingo 23 de noviembre de 2025 por un tiroteo que cobró la vida de un hombre. Vecinos alertaron a los Bomberos Voluntarios por el incidente armado, por lo que técnicos en urgencias médicas acudieron al sector de la 7ª. calle y 37 avenida para auxiliar a la víctima.

Como parte de los esfuerzos para evitar el deceso del herido, los paramédicos realizaron maniobras de reanimación cardio pulmonar, sin embargo, la víctima expiró en el lugar del hecho de violencia.

En su parte policial, los rescatistas narraron que el fallecido recibió "múltiples heridas de proyectil de arma de fuego", por lo que quedó tendido sobre la cinta asfáltica, frente a complejo comercial de la localidad.

Momentos de dolor y profunda tristeza se vivieron en el lugar cuando familiares acudieron a identificar a la víctima. Por el momento, las autoridades investigan las razonas por las que el fallecido fue blanco del ataque armado.

Picop cae al fondo de un barranco en Sacoj Grande, Mixco

Bomberos Voluntarios reportaron el rescate de dos personas con heridas, luego del que un vehículo cayera en un barranco de Mixco.

Investigan indicios en el lugar del tiroteo

Los cuerpos de rescate pidieron apoyo de las autoridades, por lo que la Policía Nacional Civil (PNC) llegó al lugar para acordonar el lugar del hecho de violencia.

Posteriormente, fiscales del Ministerio Público llegaron a la referida dirección para hacer las primeras averiguaciones y levantar el cuerpo de la víctima mortal.

Las autoridades precisaron que la víctima del hecho de violencia es Justin Silva García, de 22 años.

Jovencita fallecida en el Periférico

En el perímetro de la Ciudad de Guatemala, Bomberos Municipales reportaron que una jovencita de 19 años fue encontrada sin vida sobre la vía pública del Anillo Periférico y zona 3 capitalina. Paramédicos confirmaron que, al arribo al sector, la víctima ya no contaba con signos vitales.

Autoridades acudieron al lugar del hallazgo para investigar si la víctima mortal fue víctima de algún hecho de violencia o si falleció por algún accidente de tránsito.

En Portada

Microbús que se accidentó en Huehuetenango no tenía segurot
Nacionales

Microbús que se accidentó en Huehuetenango no tenía seguro

07:18 AM, Nov 23
Belén prepara las celebraciones navideñas tras dos años de parálisis por la guerra en Gazat
Internacionales

Belén prepara las celebraciones navideñas tras dos años de parálisis por la guerra en Gaza

07:28 AM, Nov 23
Nuevo capítulo en la tensión entre Florentino Pérez y Javier Tebast
Deportes

Nuevo capítulo en la tensión entre Florentino Pérez y Javier Tebas

07:42 AM, Nov 23
A punto de caer en plena iglesia: el dramático tropiezo de Deanna Melillo en su bodat
Farándula

A punto de caer en plena iglesia: el dramático tropiezo de Deanna Melillo en su boda

08:12 AM, Nov 23

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosCorrupción#64VueltaaGuate#liganacionalEE.UU.Selección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos