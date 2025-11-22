 Picop cae al fondo de un barranco en Sacoj Grande, Mixco
Nacionales

Picop cae al fondo de un barranco en Sacoj Grande, Mixco

Bomberos Voluntarios reportaron el rescate de dos personas con heridas, luego del que un vehículo cayera en un barranco de Mixco.

Vecinos pidieron apoyo a los Bomberos Voluntarios tras localizar el vehículo en el fondo del barranco., Bomberos Voluntarios.
Vecinos pidieron apoyo a los Bomberos Voluntarios tras localizar el vehículo en el fondo del barranco. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Dos ocupantes de un picop fueron rescatados con vida, pero con lesiones de consideración, luego de que su vehículo tipo picop cayera al fondo de un barranco del sector Sacoj Grande, zona 6 del municipio de Mixco. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios explicó que la hondonada del accidente tuvo lugar en la 15 avenida final de la referida colonia.

Según un diagnóstico preliminar, ambos pacientes presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fueron llevadas a un centro asistencial.

En imágenes, los cuerpos de rescate mostraron que para extraer a los dos heridos fue necesario hacer uso de camillas, lazos y el apoyo de varias personas para sacarlos de forma correcta.

En uno de los cuadros del accidente, se pudo observar que agentes de policía y vecinos ayudaron a los bomberos para sacar la camilla en la que fue colocado uno de los heridos.

