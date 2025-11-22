 PNC realiza patrullajes en sus nuevas auto patrullas
Nacionales

PNC realiza patrullajes en sus nuevas auto patrullas

La nueva flotilla de vehículos de la PNC fue vista en distintas zonas de la capital durante la madrugada de este sábado.

Las nuevas unidades de la PNC fueron vistas en varios sectores de la capital., PNC de Guatemala.
Las nuevas unidades de la PNC fueron vistas en varios sectores de la capital. / FOTO: PNC de Guatemala.

Algunas calles de la Ciudad de Guatemala fueron testigo de uno de los primeros patrullajes de rutina de la Policía Nacional Civil (PNC) a bordo de sus nuevas patrullas, durante la madrugada de este sábado 22 de noviembre de 2025. En sus redes sociales, la PNC mostró como varios uniformados ocuparon los vehículos por sectores como la colonia Bethania, zona 7 y el Anillo Periférico, entre otros.

Picops y carros sedán de baja cilindrada figuran entre las nuevas unidades adquiridas para el control de la seguridad preventiva. Dentro de los escenarios del primer recorrido, también se pudo observar que los automotores recorrieron la Avenida Las Américas, Avenida Reforma y Obelisco, entre otros.

Según la PNC, en los recorridos se incluyeron algunas acciones normales de prevención, pero también se mantiene la presencia de seguridad en las mismas áreas, precisamente donde se ha recopilado información de presencia de sospechosos.

Los ciudadanos honrados tienen todo el respaldo de PNC; vamos por los maleantes y quienes incumplen la ley", aseguró el ente de seguridad.

Además, la PNC precisó que los nuevos vehículos también hicieron recorridos por la Avenida Hincapié, ingreso al Aeropuerto Internacional La Aurora y bulevar los Próceres.

Señalan riesgo de criminalización en el marco de elecciones

Ana Lorena Delgadillo, integrante del PEI-GT, brindó detalles de la primera visita realizada a Guatemala.

Fortalecen a la PNC

El pasado viernes, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, expresó que la adquisición de los nuevos vehículos es para fortalecer a la PNC, porque cada automotor representa más presencia policial para mejorar la capacidad de respuesta*.

Las autoridades también precisaron que en total hay 35 nuevas patrullas para la PNC, que serán distribuidas en el Distrito Central. Además, agregaron que dos se enviarán al departamento de Sacatepéquez, específicamente a la Antigua Guatemala.

Durante el anuncio, las autoridades también explicaron que en la flotilla de vehículos nuevos también hay motocicletas que serán destinadas a lugares de difícil acceso y que serán usadas por patrullas motorizadas como la del Grupo de Respuesta Inmediata Lobos (GRIL).

*Con información del periodista Juan Carlos Chanta.

