 Trump confirma ataque "a gran escala" contra Venezuela y captura de Maduro
Internacionales

Trump confirma ataque "a gran escala" contra Venezuela y captura de Maduro

Trump confirmó el ataque poco después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Trump confirma ataque "a gran escala" contra Venezuela y captura de Maduro, EFE
Trump confirma ataque "a gran escala" contra Venezuela y captura de Maduro / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó hoy que EE. UU. ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha sido capturado, junto con su esposa, "y sacado por aire del país".

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de EE. UU.", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago (Florida).

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Foto embed
Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE

Según fuentes consultadas por Fox News, la operación militar nocturna estadounidense implicó un gran despliegue de helicópteros "Chinook" y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido sacado del país en una de estas aeronaves.

Maduro, capturado

Según fuentes consultadas por CBS News, Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force.

Fuentes de la Administración indicaron que Trump dio luz verde a los ataques militares hace unos días, después de varios meses de aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas y de peticiones de la Casa Blanca para que Maduro abandonara el poder.

En una breve entrevista con el diario The New York Times, desde Mar-a-Lago (Florida), donde el presidente ha pasado las vacaciones navideñas, Trump dijo que fue "una operación brillante".

"Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos" involucrados en una operación que supuestamente ha depuesto a Maduro y lo ha sacado del país junto a su esposa, Cilia Flores.

Trump también dijo que en la rueda de prensa prevista para hoy dará cuenta de si informó de los ataques al Congreso, que tiene la potestad de declarar la guerra.

*Con información de EFE

