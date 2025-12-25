Venezuela libera 71 presos políticos durante Navidad

Desde la madrugada de este jueves (25/12/2025) se empezaron a registrar liberaciones de presos políticos, informó el colectivo Madres en Defensa de la Verdad de Venezuela; el grupo aseguró que en total fueron 71 los liberados, entre los que hay tres menores de edad y tres mujeres. Por medios oficiales de comunicación, la entidad agregó que las personas que salieron de prisión son las que fueron detenidas en el marco de las últimas movilizaciones postelectorales.
Hasta el momento tenemos confirmada la liberación de 65 hombres que estaban recluidos en Tocorón, tres mujeres de Crisálidas, y tres adolescentes de La Guaira", escribieron los encargados del citado grupo.
El citado colectivo de Venezuela expresó que "esta noticia nos desborda el corazón de alegría y nos llena de esperanza. Nos demuestra que la lucha siempre rinde sus frutos y nos compromete a seguir sin descanso hasta traer a todos los que todavía nos faltan de vuelta".
En ese contexto, el grupo opinó que la salida de prisión de estas 71 personas "es un logro importante, pero insuficiente, por ello exigimos la libertad plena de todos a través de una Amnistía General". Asimismo, la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió al gobierno de Nicolás Maduro que libere a todos los detenidos por manifestar por los resultados de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela.
¿Cuántos presos políticos hay en Venezuela?
El ONG JEP consideró que en el país sudamericano hay 1 mil 85 personas privadas de su libertad, por la crisis post electoral del 2024. El grupo asegura que ese número corresponde a manifestantes que fueron detenidos por cuestionar los resultados electorales en Venezuela.
JEP lamentó la falta de garantías judiciales efectivas en Venezuela, que quedaron demostradas por medio de las decisiones políticas. Aunque celebró las liberaciones, consideró que eso no corrige lo que calificó de "ilegalidad de fondo", al subrayar que hay alrededor de mil detenidos de "manera injustificada".