 Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta que haya una transición
Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta que haya una transición

Trump no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, pero afirmó que quiere "paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano".

Donald Trump brinda conferencia de prensa tras captura de Nicolás Maduro, EFE
Donald Trump brinda conferencia de prensa tras captura de Nicolás Maduro / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado, en conferencia de prensa tras la captura de Nicolás Maduro, que EE. UU. gobernará Venezuela hasta que haya una transición "segura" y "apropiada".

"Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años", dijo Trump durante la rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).

"Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata, y tiene que ser sensata, porque de eso se trata", agregó el mandatario.

Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, afirmó que quiere "paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en EE. UU. y desean regresar a su país".

Infraestructura petrolera

Asimismo, prometió que las empresas petroleras estadounidenses llegarán a Venezuela y para "gastar miles de millones de dólares, arreglar la infraestructura petrolera muy dañada y comenzar a ganar dinero para el país".

"No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano durante décadas; no vamos a permitir que eso suceda", dijo.

Donald Trump en conferencia de prensa sobre la captura de Nicolás Maduro - EFE

En una previa entrevista con la cadena Fox News, Trump había dicho que analizaría la posibilidad de que la líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asumiera el poder.

En una operación sin precedentes y conducida de madrugada, las fuerzas estadounidenses se infiltraron en Venezuela, arrestaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladan ahora en un buque militar norteamericano hacia Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que según The New York Times permanece en Caracas, ha exigido a Washington una "prueba de vida" de Maduro.

*Con información de EFE

